Koren hopen op versoepelingen: 'Zoveel meer dan alleen zingen'

"We kijken er naar uit en stiekem gaan we er wel een beetje van uit dat we binnenkort weer meer mogen", zegt Bart Willemsen, dirigent van onder meer het Didamse mannenkoor Mengelmoes. Ze hopen dat de persconferentie positief nieuws brengt. "We hebben goede hoop dat we net als vorig jaar in de zomer weer op anderhalve meter, in een goed geventileerde ruimte kunnen gaan repeteren."

Verenigingsleven onderbelicht

De hunkering is groot en de groep waarover we praten ook. Ruim een miljoen mensen is lid van een koor. Waar de grote doorstroomlocaties niet geheel onlogisch veel media-aandacht opslokken, vindt Willemsen het verenigingsleven dat achter de vele koren in ons land schuil gaat onderbelicht.

Sociaal contact misschien nog wel belangrijker dan zingen

"De sociale functie van al die gezelligheidskoren, die is zo belangrijk en dat is allemaal stilgevallen al anderhalf jaar." Ook koorlid Fred Stokman kan niet wachten tot hij weer met de mannen in de Didamse Markthal staat om te repeteren.

Volgens hem is het koor zoveel meer dan alleen zingen. "Het sociale contact is misschien nog wel belangrijker dan het zingen. Gewoon een groepje volwassen mannen dat elkaar wekelijks ziet en samen leuke dingen doet. Dat je je verhaal kwijt kunt, dat je elkaar kunt steunen. Dat is het grote gemis."

Moeilijk om straks weer op te starten

Via zoomsessies zien de leden van dit koor elkaar nog regelmatig. Op die manier wordt geprobeerd de vereniging bij elkaar te houden. "We repeteren op die manier, we doen activiteiten via Zoom, maar dat is niet voor iedereen weggelegd", weet Stokman.

Zijn dirigent beaamt dat. "Ik heb nog contact met koren waar technische dingen als Zoom qua leeftijdsopbouw gewoon niet werken. Die hebben elkaar al zo'n lange tijd niet gezien dat het al moeilijk wordt om het koor straks weer op te starten. Dat is echt een probleem", vreest Willemsen.

