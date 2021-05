Testplicht vervalt alsnog bij immuniteit

"Nederland is geen virusvariantengebied, dat betekent dat mensen die immuun zijn geen negatieve coronatest hoeven laten zien", legt een woordvoerder van de Euregio Rijn-Waal uit. "Mensen die wel vanaf een zogenaamd virusvariantengebied komen hebben nog wel een negatief testresultaat nodig." Een virusvariantengebied is een gebied waarin risicovolle varianten van het coronavirus zoals de Britse of Braziliaanse mutatie een bijzonder hoog aandeel van het aantal besmettingen uitmaakt. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen draaide eerder de versoepelde maatregelen terug met als reden hun regels nog niet waren goedgekeurd door de landelijke Duitse overheid. Nederlanders kunnen nu de grens oversteken zonder negatief testresultaat als ze gevaccineerd zijn of eerder het virus hebben gehad en daarom, in de ogen van de Duitse overheid, immuun zijn.



Nederlandse grensreizigers moeten wel aan kunnen tonen dat ze volledig zijn gevaccineerd met een vaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie en dat minstens veertien dagen geleden is toegediend. Ook mensen die minimaal 28 dagen en maximaal zes maanden geleden corona hebben gehad en dit kunnen aantonen mogen vrij de grens oversteken. Daarnaast volstaat ook bewijs van een positief testresultaat samen met een bewijs van ten minste één vaccinatie dat ten minste veertien dagen geleden in de Europese Unie is goedgekeurd.





