Frustraties zijn groot bij 60-plussers om uitstel tweede coronaprik

Gelderse 60-plussers die tot na de zomervakantie op hun tweede coronaprik moeten wachten, reageren daar verontwaardigd op. “Het argument dat mensen liever niet in de vakantieperiode worden gevaccineerd, klinkt logisch. Echter, 60-plussers gaan in meerderheid buiten de schoolvakanties op vakantie.”

Omroep Gelderland omschreef eerder hoe de zomervakantie er soms voor zorgt dat 60- tot 64-jarigen langer moeten wachten op hun tweede prik. Volgens het advies van de Gezondheidsraad zit er twaalf weken tussen de eerste en tweede prik van AstraZeneca. Maar voor Gelderlanders die deze maand bij hun huisarts worden ingeënt, valt de tweede prik dan precies in de zomervakantie.

Mensen geboren tussen 1956 en 1960 worden gevaccineerd door hun huisarts en krijgen geen uitnodiging van de GGD. Huisartsen in Gelderland hebben een deel van hen, meestal de 63- en 64-jarigen, al gevaccineerd. De rest is deze maand of begin volgende maand aan de beurt voor een eerste prik. Wanneer er precies gevaccineerd wordt, verschilt per huisartsenpraktijk. Ook de datum voor de tweede prik verschilt per praktijk.

Voor een deel van de huisartsen is het reden de tweede prik uit te stellen tot na de zomervakantie, blijkt uit meerdere reacties van lezers aan Omroep Gelderland. "Eindelijk een uitnodiging gehad van mijn huisarts maar wat schetst mijn verbazing: kan ik 28 mei mijn eerste vaccinatie krijgen - eindelijk - maar na zestien weken pas de tweede. Ik voel me hier niet lekker bij", schrijft Diana Kamer.

"Ook ik heb een periode van vijftien weken zitten tussen de eerste en tweede vaccinatie met AstraZeneca. Dit terwijl de Gezondheidsraad twaalf weken adviseert. Het RIVM heeft deze periode al opgerekt tot veertien weken. Op grond waarvan? Mogen huisartsen uit eigen beweging deze periode maar zo oprekken naar vijftien weken?", vraagt Marjan Wenneker uit Bemmel zich af.

In september op vakantie

Een praktijkassistente uit Elburg wees erop dat dat ook voor patiënten fijn is, om niet in de vakantieperiode een prikafspraak te hebben. Maar, zegt Wenneker, “60-plussers gaan in meerderheid buiten de schoolvakanties op vakantie. In september bijvoorbeeld.”

Camilla van den Hombergh uit Nijmegen uit haar frustratie dat zij, als 61-jarige, pas veel later volledig beschermd is dan haar 18-jarige buurjongen. "Elke Nederlander die dat wil, krijgt voor 1 juli een eerste vaccinatie. Ook de gezonde 18-jarige krijgt vervolgens met een klein interval (bij Pfizer zes weken en bij Moderna vier weken, red.) een tweede vaccinatie en is vervolgens eind juli, begin augustus volledig beschermd."

