Patiëntenorganisatie Q-uestion: 'Hoeveel doden moeten er nog vallen?'

“Ik heb daar geen woorden voor", zegt Caroline van Kessel in reactie op de stijging van het aantal geiten in Gelderland. Van Kessel is voorzitter van Q-uestion, een stichting voor mensen met Q-koorts.

Zelf wordt ze in 2010 ziek. Het duurt maanden voor de artsen er achter komen dat ze besmet is met de Q-koortsbacterie. Nu voert ze een lobby richting de overheid. Ze wil dat de overheid actie onderneemt. “Hoeveel doden moeten er nog vallen?", vraagt ze zich af. “De sector heeft het er kennelijk voor over dat mensen zoals ik, voorheen in perfecte gezondheid, zo ziek worden, dat ze zelfs van de arbeidsmarkt af dreigen te raken."

De Q-koorts breekt in 2006 uit in Brabant en verspreidt zich tot 2010 over het land. De bacterie wordt vooral overgedragen van geiten en schapen via de lucht naar de mens. Tienduizenden mensen raken besmet, vooral in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Volgens het RIVM zijn zeker 95 mensen overleden door Q-koorts. In Gelderland wordt Q-koorts vastgesteld op bedrijven in onder meer het Rivierengebied, de Gelderse Vallei, Montferland en ten noorden van de lijn Apeldoorn-Zutphen.