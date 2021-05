Mogelijk opnieuw woning beschoten in Bommelerwaard, politie onderzoekt kogelgat in deur

De politie doet maandag onderzoek aan het Klompenmakershof in Velddriel. Daar is mogelijk een woning beschoten. In de voordeur is een kogelgat te zien.

De voordeur van de vrijstaande woning is beschadigd. Volgens een correspondent gaat het om een huis van een medewerker van fruithandel De Groot, dat is verwikkeld in een grote afpersingszaak.

De politie gaat ervan uit dat de woning in de nacht van zondag op maandag is beschoten. De forensische opsporing van de politie doet nu onderzoek. Buurtbewoners wordt onder meer gevraagd om camerabeelden.

Vaker raak

Het is de derde keer in acht dagen tijd dat de politie onderzoek doet naar een mogelijk beschoten woning in de Bommelerwaard. Een week terug was het raak in Hedel, bij het huis van een medewerker van de afgeperste fruithandel De Groot. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een huis aan de Katarijnehof in Kerkdriel beschadigd.

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de zaak rond De Groot en de beschadigde voordeur in Velddriel.

De politie onderzoekt de zaak. Of de zaak met de afpersing van de fruithandel te maken heeft, kan de politie nog niet zeggen. "We nemen dat mee in ons onderzoek", aldus een woordvoerder.

