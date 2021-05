Bokkenhouder Teus uit Otterlo heeft lege stallen

In de geitensector heb je ook nog een bijzondere tak van sport: de bokkenhouder. Als geit heb je nou eenmaal niet de keus om geboren te worden als dame of als heer. De dames zijn gewild vanwege de melk, maar de mannetjes geven geen melk en zijn daarom in Nederland niet zo gewild. Als de melkgeitensector sterk groeit, ontstaat ook de markt voor bokkenhouders.

Teus van de Beek uit Otterlo is zo’n bokkenhouder, of althans hij is dat geweest. Ooit begon hij als varkensboer. Maar toen hij in 2015 zag dat daarmee geen boterham viel te verdienen zocht hij een nieuwe uitdaging: het houden van bokjes. “Het is mooi dat jonge spul, soms heb je er echte hele eigenwijze tussen zitten”, lacht hij als hij vertelt over de bokjes.

De gemeente helpt Van de Beek financieel. Op die manier kan hij bokjes houden. In de lente liggen in zijn stallen tot 1600 bokjes. Hij voedt ze op en zorgt dat ze goed op hun eindbestemming in Zuid-Europa komen. Daar is men namelijk wel gek op geitenvlees. “Het was echt onze broodwinning, ons inkomen”, vertelt Van de Beek. Maar de geitenstop heeft ook invloed op zijn bedrijfsvoering, want inmiddels staan de stallen leeg.