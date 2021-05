'Privacystrijder' vecht opnieuw tegen Arnhemse afvalpas

Gaat de Arnhemse afvalpas definitief de prullenbak in? Dat probeert 'privacystrijder' Michiel Jonker dinsdagmorgen voor elkaar te krijgen in het hoger beroep bij de Raad van State tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). "Of de anonimiteit moet helemaal gewaarborgd zijn. Dan is het een ander verhaal", licht Jonker toe.

In 2017 was Jonker nog succesvol in zijn strijd. Toen bepaalde de AP op last van de rechter dat de gemeente geen noodzakelijke reden had om persoonsgegevens van inwoners die ondergrondse containers met een pasje openen te verwerken. Na aanpassingen oordeelde de rechter dat het pasjessysteem nu wel door de beugel kan. Daar denkt Jonker anders over.

'Rechtbank herhaalt monoloog'

De Arnhemse rechtbank, die tot dat besluit kwam, is volgens hem helemaal niet ingegaan op zijn inbreng. "Daar ben ik zeer teleurgesteld over. Ze herhalen gewoon de monoloog van de AP en gemeente."

Dat de gemeente zou zeggen geen gegevens te verwerken is volgens Jonker 'feitelijk onjuist'. Aan de andere kant zegt de gemeente dat de verwerking van die gegevens nodig is, licht Jonker toe. "Dus verzamelen ze nu wel of geen gegevens? En waarom is dat dan nodig", wil hij weten.

'Negeren argumenten'

"Volgens de wet moet je die noodzaak aantonen", stelt Jonker. "Maar de redenering van de rechtbank is: de gemeente heeft het nu eenmaal zo geregeld, dus die is aangetoond. Dat is een cirkelredenering. Daarmee negeren ze al mijn argumenten."

Op 1 juni gaan de Arnhemse afvalcontainers toch al van het slot. Daar besloot de politiek toe nadat de bevolking in een referendum tegen het huidige afvalsysteem stemde. Dat is voor Jonker geen reden om zijn strijd te staken. "De gemeente is heel wispelturig geweest in haar afvalbeleid. Er wordt al gesproken over herinvoering van de afvalpas. Daarbij komt het argument van afvaltoerisme uit omliggende gemeenten weer om de hoek kijken. Dus dat besluit geeft totaal geen zekerheid."

Daarom probeert Jonker andermaal zijn gelijk via de rechter te halen. Dinsdag is de inhoudelijke behandeling van de zaak. De uitspraak volgt vermoedelijk een week of zes later.

De AP wil voorafgaand aan de zitting geen uitspraken doen over de kwestie. Ook de gemeente Arnhem geeft op dit moment geen reactie.

Zie ook: Arnhemse privacystrijder weer naar rechter: 'NS en Connexxion aanpakken'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier