Door politiebus aangereden betoger 'is bont en blauw' en doet aangifte

De man die zaterdag bij de demonstratie in Barneveld werd aangereden door een politiebus is bont en blauw. Dat zegt zijn broer. "Hij is behoorlijk in elkaar gereden, maar gelukkig hoefde hij niet naar het ziekenhuis."

De betoger werd aangereden op een zebrapad tijdens een grote protestmars tegen de coronamaatregelen in Barneveld. Beelden daarvan werden veelvuldig gedeeld op sociale media.

Bekijk de beelden. De tekst gaat verder onder de tweet:

Ook Alfred Möller zag de beelden zaterdag langskomen op Twitter. "Ik vind het echt een belachelijk filmpje. Ik heb het wel een keer of zes teruggekeken. Ik wist meteen dat het mijn broer was, want ik had hem 's ochtends nog in zijn outfit gezien. Hij had bij mij in Rotterdam gelogeerd. 's Ochtends vertrok hij om ergens een vreedzame bijeenkomst bij te wonen. Vijf uur later was hij aangereden door de politie."

ME belaagd

De demonstratie van protestorganisatie Police For Freedom was vooraf verboden door de gemeente. Het kon niet voorkomen dat het tot een confrontatie kwam tussen de politie en betogers. Een agent werd tegen zijn hoofd getrapt en ook gooiden agressieve demonstranten stenen naar de ME.

Zijn broer was daar niet bij betrokken, stelt Möller. "Kijk, ik ben zelf niet zo van het protesteren en voor busjes gaan staan. Mijn broer heeft een bepaalde mening waar hij voor opkomt, maar hij zal nooit gaan rellen. Hij is een keurige man van 62 jaar met een gezin."

Op de beelden is te zien hoe hij wordt aangereden als hij blijft stilstaan op een zebrapad. "Dat dit in Nederland kan. Het is zo ontzettend fout. Misschien dat er sprake was van een opgefokte sfeer, maar je mag van politieagenten verwachten dat ze professionals zijn. Dat ze het verschil kunnen maken met hooligans die de boel kort en klein slaan", zegt Möller.

Zijn broer heeft het volgens hem aan zijn reflex te danken dat het niet erger is afgelopen. "Het had ook gekund dat hij door de vaart een smak maakt en met zijn kop op de grond valt. Dan is hij er niet meer."

Online aangifte

Een andere betoger die getuige was van het vooral, zegt dat de man na de aanrijding gelijk aangifte wilde doen. "We liepen naar een groep van zeven of acht agenten, maar die lachten alleen wat. Als hij nog kon lopen, viel het wel mee. Hij kon online aangifte doen."

De bewuste betoger heeft dat naar eigen zeggen dezelfde dag nog gedaan. Hij wil inhoudelijk nog niet op het incident reageren, omdat hij eerst met zijn advocaat wil spreken.

De politie zegt maandagmiddag dat er nog geen aangifte binnen is. "We proberen in contact te komen met deze persoon", aldus een woordvoerder. "We hebben de zaak in onderzoek en zullen uiteraard ook spreken met de betrokken collega."

