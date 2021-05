Gratis coronatest in trek: 'Ik blijf Hollander'

Een negatieve test is verplicht, ook voor grensregiobewoners. Het kabinet heeft 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gratis tests. Ze worden op reguliere testlocaties uitgevoerd.

Online afspraak maken

Vooralsnog kunnen mensen alleen in Arnhem, Duiven en Lichtenvoorde terecht voor de gratis sneltesten. Op de site grenstesten.nl kan een afspraak worden gemaakt op één van die locaties. Wel moet een bewijs kunnen worden overhandigd dat de test ook echt nodig is.

"Het is dus uitsluitend bedoeld voor mensen die in de grensstreek wonen en de grens over moeten naar Duitsland; voor werk, onderwijs of voor zorg. We zullen daar ook steekproefsgewijs op controleren", benadrukt Van den Bosch.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

De gratis testen worden uitgevoerd door het bedrijf CovidTestNederland, in opdracht van het Rijk. "De locaties waar we zijn begonnen, zijn bestaande locaties waar mensen zich tegen betaling kunnen laten testen. In de komende weken en dagen willen we de locaties uitbreiden. Daarover zijn we nu in gesprek met gemeenten en al bestaande teststraten."

Uiteindelijk moeten er 21 plekken komen waar je je gratis kan laten testen. Op de lijst in Gelderland staan locaties in Aalten, Berg en Dal, Berkelland, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zevenaar.

'Altijd blij als we wat korting kunnen krijgen'

Sinds 6 april is reizen naar Duitsland alleen nog toegestaan met een negatieve coronatest. Dat zorgde onder grensregiobewoners voor veel onrust, omdat dit voor hen behoorlijk in de papieren loopt. Een test is immers maar 72 uur geldig.

Jan Kaptein bezocht maandag de testlocatie in Duiven en zegt blij te zijn met de gratis test: "Ik blijf Hollander. Het is een bekend gezegde, hoe is het koperdraad uitgevonden. Dat waren twee Hollanders die om een cent vochten. We zijn altijd blij als we wat korting kunnen krijgen. In dit geval is het gratis, dat is prachtig."

Zie ook: Weer verwarring over reizen naar Duitsland; gevaccineerden moeten toch testen