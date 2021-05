Om klimaatverandering tegen te gaan zien we overal initiatieven ontstaan om energie te besparen. Zo ook bij het Gasthuis in Milingen aan de Rijn. Op woensdag 19 mei opent wethouder Verheul van de gemeente Berg en Dal, samen met de bewoners, het zonnedak op het Gasthuis.

Duurzame leefomgeving

Het Gasthuis in Millingen zet een volgende stap in duurzaamheid. Er liggen nu 350 zonnepanelen op de daken, en die leveren ongeveer de helft van de totale stroomvraag van het Gasthuis. Dit past in het beleid van de zorgorganisatie om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Zo wordt er erg weinig eten weggegooid, is alle verlichting door LED vervangen en wordt veel afval al gescheiden. Ook wordt er in het Gasthuis nagedacht over terugdringen van papiergebruik, lekkere alternatieven voor vlees en het verder scheiden van afval.

Energiezuinige verwarmingsinstallatie

Binnenkort wordt de verwarming en warmwatervoorziening vervangen door een zeer energiezuinige installatie. Natuurlijk is een deel van het gebouw al wat ouder, en geeft dat beperkingen voor moderne afspraken als “0-op-de-meter”. Maar daar waar mogelijk draagt het Gasthuis haar steentje bij.

Je denkt dat het niet kan, maar het kan wel !

Op 19 mei om 15.00 uur opent wethouder Nelson Verheul (die ook duurzaamheid in zijn portefeuille heeft) samen met de bewoners het zonnedak, met een glaasje bubbels. Want in de ogen van de mensen van het Gasthuis is duurzaamheid vrolijk actueel thema waarop geproost mag worden. Het onderstreept het motto van het Gasthuis: "Je denkt dat het niet kan. Maar het kan wél!"