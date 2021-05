Verdachte van moord op moeder 'te gevaarlijk' voor gewone cel

De 46-jarige man die verdacht wordt zijn moeder in september in Heerde te hebben vermoord, zit momenteel in de gevangenis in Vught, op de zwaarbeveiligde afdeling voor Beheers Problematische Gevangenen (BPG). Hij zou dusdanig agressief zijn dat hij zowel in de gevangenis in Arnhem als in het Pieter Baan Centrum onhandelbaar wordt genoemd. "Maar ik heb nog geen enkele onderbouwing ontvangen voor deze enorme poppenkast", zegt zijn advocaat, Denise Spierings.

Dat kwam allemaal naar boven tijdens een regiezitting over de zaak, maandagochtend. Een regiezitting is een voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak. De man wordt er van verdacht zijn moeder met veel geweld om het leven te hebben gebracht. Zo zou hij haar, volgens de officier van justitie, meerdere keren met een voorwerp tegen het gezicht, de hals en de borstkas hebben geslagen, en haar uiteindelijk hebben gewurgd.

Tanden kapot geknuppeld

De verdachte zou vanuit de gevangenis in Arnhem overgebracht worden naar het Pieter Baan Centrum, zodat hij daar onderzocht zou kunnen worden op een eventuele psychische stoornis. "Ik heb tegen zijn begeleider gezegd dat hij van tevoren op de hoogte gebracht moest worden, omdat hij aan verandering moet wennen", legt zijn advocaat uit.

"Maar uit de stukken lijkt dat dat niet gebeurd is. Hij zegt zelf dat de bewakers hem met knuppels uit de cel kwamen ophalen en dat daarbij zijn tanden kapot geslagen zijn. Ik heb gezien dat in elk geval zijn voortanden inderdaad zijn afgebroken."

Vervolgens zou de verdachte naar eigen zeggen de cel uit gevlucht zijn. De medewerkers van de gevangenis zeggen dat hij daarbij iemand over de reling heeft proberen te duwen. "Maar mijn cliënt ontkent dat stellig", benadrukt de advocaat.

Zwaarst mogelijke regime

Ook het verblijf in het Pieter Baan Centrum is niet vlekkeloos verlopen. "Na vijf weken is de observatie beëindigd, omdat deze meneer niet te handhaven was", legt de officier van justitie uit. "En dat is bijzonder, want ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat een observatie vroegtijdig gestopt wordt." De verdachte is met spoed overgeplaatst naar Vught, waar hij dus in het zwaarst mogelijke regime terecht is gekomen. Op de BPG-afdeling is hij geïsoleerd opgesloten, en mag hij alleen verplaatsen onder begeleiding van drie medewerkers.

"Ik begrijp absoluut niet waar dat vandaan komt", zegt Spierings. "In het Pieter Baan Centrum heb ik nog gewoon met hem kunnen praten, zonder dat daar beveiliging bij was, zonder dat er een noodknop was. Wij zaten met z'n tweeën in een grote ruimte. Er was geen enkele aanwijzing dat er extra beveiliging nodig zou zijn bij mijn cliënt. En ik heb alle stukken opgevraagd, maar nergens blijkt uit dat mijn cliënt deze zware behandeling verdient. Het enige wat geschreven wordt is dat hij een groot postuur heeft, en misschien in de toekomst wel agressief gedrag zou kunnen vertonen. Maar dat is nog geen reden om hem zo op te sluiten."

De rechtbank in Arnhem kan echter niets met deze aanvechtingen, en dus zal Spierings de opsluiting van haar cliënt nog aanvechten bij de selectiefunctionaris, die bepaalt waar iemand opgesloten wordt.

Geen conclusie mogelijk

De advocaat heeft echter ook haar zorgen over de uitkomst van het onderzoek van het Pieter Baan Centrum. "Ik weet dat het echt nodig is om iemand zes weken te onderzoeken, omdat we dan zeker weten dat diegene geen masker meer op heeft. Mijn cliënt heeft er maar vijf weken gezeten, waarvan ook nog eens anderhalve week in quarantaine, omdat er corona was vastgesteld. Ik vraag me dan ook nu al af of het Pieter Baan Centrum wel een duidelijke conclusie kan trekken."

Op 19 juli zal de zaak inhoudelijk behandeld worden.