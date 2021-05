Vrouwen krijgen celstraf voor bedreigen RIVM-directeur Jaap van Dissel

Omdat Geertruida T. al twee weken vastzat, moet zij er nog twee uitzitten. Medeverdachte Dieuwke P. uit Terneuzen krijgt zes weken celstraf, waarvan vier voorwaardelijk, vanwege bedreiging. Omdat de vrouw van 52 ook al twee weken in voorlopige hechtenis zat, hoeft ze niet terug de cel in. Beiden krijgen een proeftijd van twee jaar. Dat oordeelde de politierechter in Den Haag.

Zeer kwalijk en dreigend

Beide vrouwen namen Van Dissel op de korrel vanwege zijn rol in de coronacrisis. Dat gebeurde in een openbare Telegram-app, waar mensen samenkwamen die geloven dat er een duister complot schuilt achter de coronacrisis, in lijn van de zogenoemde QAnon-theorieën.

Zijn aanwezigheid in dit aardse leven is het probleem - Geertruida T.

Dat zij een persoon bedreigden die werkt voor de publieke zaak, maar er nooit om heeft gevraagd in de spotlights te staan, neemt de officier van justitie de vrouwen zeer kwalijk.

Bakstenen voor Van Dissel

In de groepsapp werd Van Dissel pedofiel en moordenaar genoemd. Ook deelden mensen foto's, video's en zijn huisadres. Bij één specifiek plaatje van Van Dissel stond: "Ik ben morgen jarig, ik wil graag bakstenen voor mijn verjaardag. Iedereen van harte welkom op (adres van Van Dissel, red.)”.

Geertruida T. reageerde daarop met: "Zijn aanwezigheid in dit aardse leven is het probleem, zijn gedrag is niet gewenst. Spreek hem aan op zijn doen en laten en succes bij het bezoek brengen aan zijn woning." De rechter acht daarmee opruiing en bedreiging bewezen.

'Een opwelling'

Hoe T. in de groepsapp kwam, weet zij niet meer. Van haar uitingen heeft ze spijt. "Het gebeurde in een opwelling", zei zij. Ze komt moeizaam uit haar woorden, maar legt uit Van Dissel en 'de cijfers' te wantrouwen.

Ik ben morgen jarig, ik wil graag bakstenen voor mijn verjaardag - bericht uit de Telegram-groep

Ze leest een excuusbrief voor en zegt 'niet goed geslapen te hebben' toen zij haar bericht plaatste. "Ik was onbezonnen, had beter moeten lezen. Niet op deze manier moeten reageren op berichten. Ik heb er spijt van. Ik wilde dit niet in de praktijk brengen."

De Apeldoornse zou een 'kwetsbaar' persoon zijn, denken politie en rechter. Ze heeft waarschijnlijk hulp nodig, geeft zij zelf toe. Haar advocaat onderschrijft dat T. kwetsbaar is en vroeg om vrijspraak.

'Sado-pedo'

Onder het 'bakstenenbericht' plaatste P. uit Terneuzen foto's en video's van een omgekeerde (brandende) Nederlandse vlag. Daarop stond de tekst 'Van Dissel is MK ultra-sado-pedo'.

Ook zij handelde in een 'opwelling', zei P, die erg schuchter reageerde. Ze vertelde: "Ik zat al een tijdje op dit kanaal (de groepsapp op Telegram, red.), maar ik was beslist niet van plan te bedreigen."

Volgens haar advocaat is P. 'een zenuwachtig, kwetsbaar iemand die niet goed uit haar woorden komt', onlangs gescheiden en verhuisd bovendien. Hij vond dat zij geen celstraf verdiende.

Enorm geraakt

Alle bedreigingen en lasterlijke berichten zijn Jaap van Dissel niet in de koude kleren gaan zitten. Hij was inderdaad jarig toen het bericht over de bakstenen verscheen. Hij zegde daarop al zijn plannen af en deed aangifte tegen iedereen die iets met de berichten te maken had.

Van Dissel, die bij het RIVM directeur is van het Centrum Infectieziektebestrijding, kan inmiddels niet meer op de fiets naar zijn werk. Hij werd al eens achtervolgd en ook thuis lastiggevallen. Dat alles raakt hem 'enorm' en beperkt hem in zijn vrijheid, zegt de officier van justitie. Van Dissel was zelf niet bij de zaak aanwezig.

'Baksteen is tot daaraantoe'

Tijdens de zitting werd duidelijk dat Van Dissel vreest voor zijn eigen veiligheid en die van zijn gezin. "Een baksteen door mijn raam is tot daaraantoe, maar ik moet er niet aan denken dat het ook tegen mijn familieleden aankomt", liet hij weten.

De officier van justitie vindt het absoluut niet 'tot daaraantoe': "Er is hiermee een grens overgegaan."

Medestanders

Voor de rechtbank verscheen tijdens de zitting een groep medestanders van Dieuwke P. Zij betuigden hun steun. Eerder werd een Facebookpagina voor haar opgericht, waarin een oproep stond om naar Den Haag te komen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Mensen betuigen hun steun aan één van de vrouwen, voor het gerechtsgebouw in Den Haag. Foto: Omroep Gelderland

P. is ook één van de mensen die bloemen legde op graven van met name jonge mensen in Bodegraven, gaf zij toe. De overledenen zouden 'misbruikslachtoffer' zijn van Jaap van Dissel en zijn huisarts in de jaren 80.

Ook die verwijten van misbruiker en moordenaar doen Van Dissel veel en dragen bij aan zijn gevoel van onveiligheid, zegt de officier van justitie.

De politie doet nog verder onderzoek naar de groepsapp op Telegram. Zij verwachten meer aanhoudingen.