Wel shoppen bij IKEA, maar geen boek lezen in de bibliotheek

De deuren van bibliotheek in Zutphen zitten in verband met corona nog steeds dicht. Alleen kleine groepjes scholieren mogen sinds twee weken weer naar binnen. "We merkten dat veel kinderen geen plek hebben om thuis te leren, kleine groepjes scholieren kunnen daarom nu in de bieb studeren", vertelt Roelofs.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

VWO-leerling Noor Nederlof is daar enorm blij mee, zo vlak voor haar examen. "Ik vind het heel fijn om even ergens anders te zitten. Thuis kan ik het best saai worden, en m'n hele familie zit nu thuis dus dan kan het best druk zijn. Hier is iedereen bezig en word je niet afgeleid."

Voor Jacqueline Roelofs, directeur Graafschap bibliotheken, is het een lichtpuntje dat ze weer een aantal scholieren mag verwelkomen. Het feit dat jongeren er gretig gebruik van maken onderstreept volgens Roelofs dat de bieb veel meer is dan een plek waar je boeken kan lenen.

"Mensen komen hier normaal gesproken een krantje of een boek lezen, een praatje maken, werken, studeren of de taal leren. Het is voor veel mensen een hele belangrijke plek in de stad, waar je zo naar binnen kan lopen zonder dat je iets wordt gevraagd of je iets moet kopen."

Niet uit te leggen

Roelofs krijgt veel vragen van bezoekers over de sluiting. "De terrassen zitten vol, de winkels zijn vol. Natuurlijk heb je daar begrip voor, voor de maatregelen en de zorg, maar op een gegeven moment merk je van: ik kan niet meer uitleggen waarom wij niet open mogen, en de winkel hiernaast wel."

Oneerlijk, noemt Roelofs het. "Het lijkt alsof horeca en ondernemers een groter economisch belang hebben, en de cultuursector enorm achter blijft bij de openingsplannen. Dat vinden we heel jammer."

Volgens de directrice kan de bieb met voorwaarden ook veilig open. "We hebben hier veel ruimte, we kunnen bezoekersaantallen goed reguleren. En wij zijn geen IKEA hoor, dat er ineens drommen mensen voor de deur komen te staan."

Positieve actie

Om de bieb een hart onder de riem te steken in deze corona-tijd komt journaliste Alize Hillebrink uit Zutphen in actie. "Het is belachelijk dat de bibliotheek nog steeds dicht is, terwijl lezen zo ontzettend belangrijk is, laaggeletterdheid een groot probleem is en taalachterstanden oplopen."

Ze begon de campagne: Breek een Lans voor de Bibliotheek, waarbij ze inwoners vraagt wat ze willen doen als de deuren weer opengaan. “Mensen willen met hun kleinzoon of dochter een boekje lezen, lekker een krantje lezen met een kopje thee erbij. Wat echt naar voren komt is dat de bieb een sociale functie heeft, dus niet alleen maar in die boeken neuzen of de geur opsnuiven, maar ook er zijn."

In Zutphen hopen ze dat dat de actie effect heeft, want de boodschap van de directrice is duidelijk. "Den Haag, gooi de bibliotheek weer open. Het zijn onmisbare plekken in elke stad en dorp, dus gooi de bieb weer open."

