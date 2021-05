Corona in verpleeghuis Wehl lijkt onder controle, geen nieuwe besmettingen

In verpleeghuis Oldershove in Wehl zijn bij een nieuwe serie coronatests geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Alle uitslagen waren negatief, meldt een woordvoerder van Sensire waar het woonzorgcentrum onder valt.

Eind april werd bij dementerende bewoners corona vastgesteld, terwijl het merendeel al was gevaccineerd tegen het virus. Na de tweede testronde bleken achttien bewoners besmet. Ook testten vijf medewerkers positief op corona.

De besmette bewoners kregen milde klachten, zoals diarree, buikpijn en buikkrampen. Een van de bewoners bij wie corona was vastgesteld, is overleden. Sensire weet niet of de bewoner aan corona is overleden of aan een andere oorzaak.

Britse variant

Zaterdag werd een derde coronatest onder bewoners en medewerkers gedaan. Het lijkt er nu op dat de uitbraak onder controle is. "Dat is goed nieuws. We hebben direct na de ontdekking van het coronavirus maatregelen genomen, bijvoorbeeld door de besmette en niet-besmette bewoners van elkaar te scheiden. Dat lijkt te hebben gewerkt", aldus de woordvoerder.

Volgens hem is nog niet bekend hoe het virus zich binnen de gesloten afdeling De Heikant kon verspreiden. “Wel is duidelijk dat het hier de zogenoemde Britse variant van het coronavirus betreft”, vertelt hij. Die variant is in ons land dominant.

Voorlopig geldt voor het verpleeghuis nog een aangepaste bezoekersregeling.

