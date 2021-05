Martine wacht nog steeds op 30.000 euro compensatie: 'De Belastingdienst heeft het erg druk, zeggen ze'

Zes jaar geleden is het inmiddels dat Martine van Baren (45) uit Arnhem een brief van de Belastingdienst door de bus kreeg. De dienst voerde een controle op haar uit om te bepalen of haar tweeling jaren daarvoor wel echt kinderopvang had afgenomen. Martine kwam terecht in een nachtmerrie, één die later vorm kreeg onder de naam 'Toeslagenaffaire'. In december vorig jaar kondigde de regering aan dat er 30.000 euro naar alle gedupeerde ouders zou gaan. Tot op de dag van vandaag zag Martine echter nog geen cent.

De toeslagenaffaire speelt sinds 2013 en is sinds 2018 in de openbaarheid. Doordat de Belastingdienst een harder beleid ging voeren om mogelijke fraudeurs aan te pakken, kwamen tienduizenden ouders in de problemen. Zij werden ten onrechte aangemerkt als fraudeurs en moesten forse bedragen terugbetalen. In januari 2021 trad het kabinet af om deze affaire.

"Het is belangrijk dat we nu echt een stap gaan zetten en dat we sneller gaan compenseren. Het herstel van ouders is ongelooflijk belangrijk. Dat kunnen we alleen doen wanneer we alle ouders in één keer een groot bedrag geven", zei toenmalig staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën. Ze noemde 30.000 euro als standaarduitkering voor alle ouders. Het bedrag zou binnen vier maanden worden uitgekeerd aan iedereen die in beeld was als gedupeerde.

Martine meldde zich ruim vóór de deadline van 15 februari aan als gedupeerde. Jaren eerder werd ze van de ene op de andere dag bestempeld als fraudeur. Met hulp van het wijkteam Laar-Oost en de Stichting Kinderopvang Arnhem Regio (SKAR) had ze alles door de jaren heen op papier gezet en kon ze de strijd goed voorbereid aan. En nu, nu gloorde er echt licht aan het einde van de tunnel.

Vertraging op de lijn

Inmiddels is ze maanden verder. Meerdere belletjes pleegde ze al naar de Belastingdienst, maar nog steeds heeft ze niet de zekerheid dat de 30.000 euro compensatie snel haar kant op komt. "Ik heb een paar keer telefonisch contact gehad. Ze bellen mij niet zelf, ik bel hen. Het enige dat ik steeds te horen krijg, is dat ze het erg druk hebben. Er zijn veel ouders die zich hebben gemeld, en die hebben lang niet allemaal recht op compensatie. Die lijken een graantje mee te willen pikken, terwijl ze er geen recht op hebben. De Belastingdienst moet dat steeds afwikkelen en daar gaat veel tijd in zitten", zegt ze.

Ze klinkt begripvol, maar van binnen neemt de frustratie wel toe. "In wezen is er nog niets gebeurd. In januari en februari hoorde ik van andere gedupeerden dat ze het geld inmiddels ontvangen hadden. Van anderen hoorde ik dat ze nog steeds wachtten. En dat is wat ook wij nog steeds doen: wachten. En met ons veel anderen. Ik ben inmiddels aangesloten bij een Facebook-community van medegedupeerden. Daar haal ik veel waardevolle informatie uit en aanknopingspunten om mee verder te kunnen."

Aangevuld banksaldo

Martine heeft er nog 100 procent vertrouwen in dat ze, als gedupeerde in de Toeslagenaffaire, recht heeft op de 30.000 euro waar de staatssecretaris in december van repte. "Ik heb mensen achter me staan die me hier al veel bij geholpen hebben. Dat geeft me vertrouwen dat ook ik uiteindelijk gecompenseerd word. Als ik uit moet spreken wat ik nu hoop, dan is het dat ik binnen één à twee weken zie dat ons banksaldo is aangevuld. En dat er excuses van de Belastingdienst komen. Persoonlijk, of in een brief. Sorry, onze excuses. Bij dezen hebben we het rechtgezet. Zoiets, of iets wat daar op lijkt", zegt Martine.

Vanuit Rotterdam hebben haar inmiddels berichten bereikt dat de gemeente daar zijn inwoners te hulp schiet. Maandag wil ze met de gemeente Arnhem contact leggen, of dat daar ook mogelijk is. Ze hoopt dat ze het dossier binnenkort voorgoed kan sluiten. "Er stond bij de aanmelding in februari geen tijdslimiet bij, wanneer we teruggebeld zouden worden of iets zouden horen. Ik hoop dat het snel zal gebeuren. Het duurt al heel lang. Ik hoop dat de Belastingdienst snapt hoe serieus het is."

Zie ook: