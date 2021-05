Inge organiseert een feestje van, met en speciaal voor vrouwen

Zelf laat ze zich vandaag bij een schoonheidssalon eens flink in de watten leggen. "Een aantal ondernemende vrouwen wil moeders, of eigenlijk alle vrouwen, in het zonnetje zetten", legt Butterman uit. "Na een zware tijd, met lockdowns en de kinderen thuis, soms met ondernemers die geen inkomsten hadden; om eventjes een positieve boost te geven en wat leuks te doen op deze dag."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Tegelijkertijd wil ze de plaatselijke vrouwelijke ondernemers graag met elkaar verbinden. "Vrouwelijke ondernemers mogen wel wat meer naar buiten treden", vindt de Rhedense. "Er zit zo veel kracht en er zijn ook veel vrouwelijke ondernemers in Rheden. Ze bieden een heel breed aanbod op het gebied van wellness en well being. Samen kun je ook de krachten bundelen." 

Zeventien activiteiten

Zo zijn er zeventien activiteiten opgezet waaraan vrouwen vandaag mee kunnen doen. Enkele tientallen vrouwen hebben zich op voorhand ingeschreven voor bijvoorbeeld een fotoshoot, een workshop sieraden maken, yoga of zelfs paardencoaching. Ook ontbreken het ontbijt op bed en de lunch to go niet.

Paardencoach Gemma Awater is enthousiast en vindt het zeker voor herhaling vatbaar: "Ik vind het wel heel leuk dat we dit zo samen organiseren", zegt ze. "Ook om wat meer zichtbaarheid te krijgen, dat we er zijn. Dat we er voor elkaar zijn en elkaar kunnen inspireren."

Zelf geniet organisator Butterman vandaag vooral als moeder van de activiteiten. Er staat ook nog een fotoshoot op de Posbank op het programma. "Het is ook voor mij nieuw om helemaal in de make-up te zitten en in de schijnwerpers te staan", zegt ze. "Het naar buiten treden en mezelf mooi opgemaakt laten zien, dat is leuk."