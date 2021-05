Roep om verbod op mountainbiken in het bos

Voorzitter Flip Witte van de vereniging Vijf Dorpen in het Groen in Renkum: "De druk op de zuidelijke Veluwezoom is veel te groot. Het is gewoon waanzin. Natuur is bestemd voor natuur".

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Witte bedoelt dan met name de verregaande overlast van loslopende honden én de mountainbikers. "Wij wonen hier bij een Europees beschermd natuurgebied. En daar heeft het Geldersch Landschap en Kasteelen zelfs een mountainbikeroute aangelegd. Ik begrijp best dat mensen willen sporten, maar dit heeft niks met natuur te maken", vindt Witte.

Geen nieuwe routes

Samen met Vereniging Mooi Wageningen, natuurvereniging KNNV Wageningen en de stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom roept de vereniging Vijf Dorpen in het Groen de provincie en de gemeenten op te handhaven op overtredingen.

Ook vragen ze met klem niet langer mee te werken aan de aanleg van nog meer parkeerplaatsen en mountainbikeroutes. En zelfs tot het afsluiten van kwetsbare natuurgebieden voor mountainbikers.

De tekst gaat verder onder de foto.

Het clubgebouw van TCW Wageningen. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

Het bos is van iedereen

Voorzitter Peter Stokvisch van TCW Toerclub Wageningen snapt het probleem als geen ander, maar zegt tegelijkertijd dat het bos voor iedereen is. Zittend op zijn fiets vertelt hij: "We doen er als vereniging alles aan om de eventuele last te voorkomen."

"Onze club telt 350 leden. We fietsen vanaf 1 maart vooral over de weg en niet meer in het bos, dat doen we vooral in de winter. We beginnen vroeg met fietsen en zijn vaak al weg voordat de wandelaars komen. En besef wel dat er heel veel mountainbikers uit andere delen van het land hiernaartoe komen, omdat het hier zo mooi fietsen is".

Tot slot heeft Stokvisch ook nog een tip: "Wandelaars lopen ook echt overal, ook op fietspaden. Dat kan natuurlijk ook anders."