Afhaalbieb populair bij bibliotheekleden

Ook tijdens de coronapandemie heeft de Bibliotheek Gelderland Zuid zoveel mogelijk voor de inwoners in haar werkgebied willen betekenen. “We hebben met de hele organisatie enorm veel energie gestoken in het bedenken en uitvoeren van alternatieve plannen,” aldus directeur-bestuurder Bert Hogemans. Naast een flinke toename van het aantal uitleningen van e-books en luisterboeken is vorig jaar veel gebruik gemaakt van de Afhaalbieb.

BiebBoys

Tijdens de eerste lockdown zijn de BiebBoys ontstaan om leesplezier onder kinderen te blijven stimuleren. Vanuit een lege bibliotheek maakten educatiemedewerkers Kees en Joran filmpjes met lees-challenges, om thuis of met de klas te bekijken. Bij de Afhaalbieb konden leden verrassingspakketten met boeken aanvragen, zodat ze tijdens de sluiting toch fysieke boeken konden lezen. In totaal zijn vorig jaar ruim 5.600 pakketten met boeken uitgeleend. In de gemeente Berg en Dal kunnen lezers voor afhaalpakketten terecht bij de bibliotheken in Beek-Ubbergen, Groesbeek en Millingen aan de Rijn.

Digitale hulplijn en online activiteiten

Voor minder digitaal vaardige mensen zette de bieb samen met SeniorWeb een digitale hulplijn op, voor vragen over bijvoorbeeld videobellen of het downloaden van e-books. Via online activiteiten als boektrailers, een literaire pubquiz en talkshows met Nijmeegse schrijvers probeerde de bieb kijkers nieuwe leesinspiratie te geven. Ook enkele Taalcafés gingen online door, zodat deelnemers toch konden blijven oefenen met Nederlands spreken.

Fikse stijging uitleen e-books en luisterboeken

De bieb kon vanwege de sluitingen en beperkingen natuurlijk minder bezoekers ontvangen. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal bezoekers in de vestigingen met 36,9%. Veel leden bleven de bibliotheek trouw: het ledenaantal daalde slechts licht (-2,9%). De uitleningen van fysieke boeken daalden door gesloten vestigingen met 18,4%. Hier staat een fikse stijging van 58% van het aantal uitleningen van e-books en luisterboeken tegenover.

Video jaarverslag

Via het jaarverslag geeft de Bibliotheek Gelderland Zuid in de vorm van een film een terugblik op het jaar 2020. Na een toepasselijk gedicht van Linda Vogelesang passeren enkele hoogtepunten de revue. Op de website vertellen zes ambassadeurs over hoe de bieb hen heeft geholpen het afgelopen jaar. Directeur-bestuurder Bert Hogemans vertelt in een interview over zijn ervaringen na de eerste lockdown in maart. “Natuurlijk is het vreselijk om vestigingen te moeten sluiten en activiteiten te moeten afzeggen. Maar aan de andere kant levert een crisissituatie ook een grote saamhorigheid op.” En over de toekomst: “Ik hoop dat de versnelde digitalisering zich positief ontwikkelt en beklijft. Zowel voor onze eigen organisatie als voor onze leden, bezoekers en gebruikers.”