Warme lentedag lokt veel mensen naar het water: 'We dachten: gelijk boeken!'

"We zitten nu op zo'n dertig boten," zegt bootverhuurmedewerker Ilja Feitsma rond het middaguur in Harderwijk. En het zijn niet alleen maar Nederlanders die de weg naar het water zoeken. "Ook veel Duitsers zijn toch stiekem op vakantie gegaan."

Wie nog een bootje kon bemachtigen, moet hopen dat het weer niet omslaat. Er zijn onweersbuien voorspeld. Al blijft voor één gezin iets anders nog spannender. "Ik heb niet heel vaak gevaren. Het is altijd spannend of we de haven uitkomen of niet."

Gelijk boeken

Op het water zijn er nog weinig zwembroeken en bikini's te zien. Niet gek, wie bedenkt dat de temperatuur van het water nog maar zo'n 10 graden is. In een vaartocht hebben mensen echter wel zin. "We zagen de weersvoorspellingen en dachten: gelijk boeken", zegt een man die nog op de steiger staat. "We zagen al aankomen dat waarschijnlijk wel meer mensen zouden gaan boeken, en kijk: nu zijn we hier."