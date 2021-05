Barneveld schrikt van demonstratie, maar ‘rust is wedergekeerd’

Het protest tegen de coronamaatregelen was niet aangekondigd bij de gemeente. Pas anderhalf uur van tevoren krijgt burgemeester Jan Luteijn signalen dat de groep onderweg is. Hij vordert een noodbevel uit.

"Door het grote aantal mensen dat zou komen en het feit dat we het niet eerder wisten, konden we niet anders dan de demonstratie verbieden," zegt Cindy van Harmelen van de gemeente Barneveld daarover.

Centrum in

Bij kasteel De Schaffelaar verzamelen de demonstranten zich, waarna ze beginnen aan hun protestmars. Ze mogen het centrum niet in. Bij de spoorwegovergang raakt een deel van de groep slaags met de mobiele eenheid. Vervolgens lopen ze naar het centrum.

Spannend en 'beetje eng'

Aan de overkant van de spoorwegovergang stuurt de politie de gasten van restaurant De Hebberd naar binnen. "Afstand bewaren met zo'n zestig mensen binnen bleek moeilijk," zegt een medewerker van het restaurant. "Het was wel spannend en een beetje eng binnen. Het was onduidelijk wat er precies stond te gebeuren." Na een kwartier is de menigte voorbij getrokken en kan iedereen weer naar buiten.

Bij ijssalon La Gallina krijgt Jan ook in de gaten dat er een flinke groep aankomt. "We dachten eerst dat het verkeerd kon gaan, omdat het ook even knokken met de ME was. Maar dat was na vijf minuten klaar." Zijn spullen zijn nog heel. "Gelukkig is het vandaag stralend weer en kan ik flink ijs verkopen."

Raadsleden blij met optreden politie

Een dag later kijkt fractievoorzitter Judith van den Wildenberg van Burger Initiatief geschokt naar de beelden. "Hoe is dit mogelijk? Het verbaasde me dat het in Barneveld was." Ze is blij met de keuzes die de politie en burgemeester hebben gemaakt. "Met anderhalf uur tijd voor de voorbereiding vind ik dat ze het reguleren nog aardig gedaan hebben."

Ook bij Pro '98 zijn ze te spreken over het optreden van de politie. Zelfs met een controversieel filmpje van een man die op een zebrapad werd aangereden. "Ik weet niet of de politie daar iets fout heeft gedaan: ik kan alleen zeggen dat ik blij was dat ze in de buurt waren," aldus raadslid Van der Lubbe.

'Stop met uitlokken'

Lukas Scheijgrond (ChristenUnie) voegt daar nog aan toe: "Stop met het uitlokken van politie-optreden voor filmpjes op social media. De man stopt op een zebrapad en blijft staan bij een onaangekondigde demonstratie, waar ook geweld is gebruikt - ook al was dat door een kleine groep."

Wat hem betreft niets dan lof over het optreden van de politie en burgemeester. "Het is makkelijk achteraf oordelen. Maar zij moesten er plots mee dealen. Ik snap dat je dan soms dingen door moet laten gaan die je liever niet hebt."

