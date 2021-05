Basketballers Yoast United stunten ook in play-offs

In de eigen Schaapskooi in Bemmel werd net 91-89. En dat terwijl Den Bosch vrijwel het hele duel een ruime voorsprong had.

Den Bosch eindigde in de reguliere competitie als tweede, terwijl Yoast United zich via Kampioenspoule B voor de play-offs had geplaatst. Dinsdag is de return in Den Bosch. De ploeg uit Bemmel stuntte vorige week nog in de beker door twee topteams, Donar en Landstede, uit te schakelen. In de finale werd verloren van Basketbal Academy Limburg.