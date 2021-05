Vluchtelingen maken mondmaskers én krijgen scholing

Er worden nu honderden dozen met mondmaskers geleverd aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, de organisatie die de inkoop regelt voor de zorg tijdens de coronacrisis. "Maar we willen natuurlijk blijven na corona", vertelt Fleur Bakker, oprichter van de fabriek, in de serie Gevlucht naar Gelderland. "We zijn nu bezig de sales op gang te krijgen om de mondzorg en ziekenhuizen te enthousiasmeren. Het is serious business."

Sociale missie

Het bedrijf heeft een maatschappelijk doel, vertelt Bakker. "De sociale missie die we hebben is om mensen met een vluchtelingenachtergrond aan werk te helpen." Dat is meer dan ze alleen aan het werk zetten. "Als je een contract van 26 uur hebt, mag je 4 uur daarvan besteden aan bijscholing. Een aantal heeft een vorkheftruckcertificaat gehaald en we zijn ook bezig met BHV." Als de mensen de fabriek verlaten, hebben ze een beter cv, is het doel.

In de fabriek krijgen de werknemers in een aparte ruimte ook Nederlandse les. "Grammatica is moeilijk", vertelt Jawed uit Afghanistan. "Het wordt steeds makkelijker. Ik kan schrijven en spreken." Nu maakt hij mondmaskers, maar uiteindelijk wil hij aan de slag bij de politie.

