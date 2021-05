Klimaatdoel ver weg door twijfel over windmolens: 'We zullen het echt met elkaar moeten regelen'

Veel mensen zijn nog niet op de hoogte van de plannen voor de windmolens van liefst 245 meter hoog aan de A73 bij Beuningen, zegt Rik Wouters van de Stichting Tegenwind. En daar wringt de schoen, wat hem betreft, nog het meest.

Niet om tafel gegaan

"Normaal gesproken ga je met burgers om tafel", zegt hij. "Dan ga je kijken wat de plannen van de gemeente zijn, hoe kunnen we die acceptabel maken, hoe kunnen we draagvlak krijgen." Volgens Wouters is dat rond de windmolens in Beuningen 'totaal niet gebeurd'.

Daarbij is hij ervan overtuigd dat de molens ten koste van de gezondheid van inwoners gaan. "Als industriële objecten worden geplaatst, dan mag dat de gezondheid niet nadelig beïnvloeden en dat doet het dus wel degelijk", zegt de voorman. "En we zien ook een kentering in de politiek waarbij steeds meer partijen gaan twijfelen of dit wel een goed plan is."

In de hele provincie klinkt die twijfel. Zo zijn plannen in Zutphen al afgeblazen, staan de molens van Culemborg in de ijskast en komen er geen windmolens rond de Veluwe. Organisaties als Urgenda maken zich zorgen om het halen van de klimaatdoelen en sporen het nieuwe kabinet aan in te grijpen. Ook de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) sluit zich daarbij aan.

"We halen onze doelen niet, die we hebben afgesproken in het klimaatakkoord", zegt voorzitter Hans Timmers van de NWEA. "Het kabinet moet bijsturen. Ik weet dat daar ambitieuze doelen worden voorgesteld, maar doelen formuleren en doelen uitvoeren: dat is vooral het grote probleem. We zullen het echt moeten regelen met elkaar."

En de vele lokale protesten helpen daar meestal niet bij.

'Gezamenlijk verantwoordelijk'

"Ik snap hun gevoel", zegt Timmers, "maar ik zou ze willen adviseren ook naar het grotere plaatje te kijken. We kunnen niet zomaar denken: het kan ergens anders. We zullen gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen hoe we dat gaan doen."

Daar is Tegenwind best toe bereid, als de huidige plannen maar geschrapt worden, stelt Wouters. "We ontkennen niet dat er een klimaatprobleem is", zegt hij. "Wat we wel zeggen, is dat we hele goede alternatieven hebben en dat we de extreem hoge windmolens, die hier gepland zijn, niet nodig hebben om het probleem op te lossen."