Meimaand fietsmaand in Nunspeet van start

Zaterdag 8 mei was op het Stationsplein van Nunspeet de officiële start van de Meimaand Fietsmaand. Deze dag was georganiseerd door Nunspeet Uit De Kunst en Nunspeet Beweegt.

Er werden speciale routes gelanceerd, waarbij de meest bijzondere wel de Vluchtoord route was. Een route van 53 kilometer. De Vluchtoord route gaat langs een aantal plekken waar iets bijzonders te vertellen is over de grote aantallen Belgen die tijdens de WOI in Nunspeet onderdak vonden. Door de QR-codes te scannen konden de fietsers onderweg heel veel informatie krijgen en foto’s bekijken.

Iedereen die op deze zaterdag ging fietsen kreeg ook nog een leuke goodiebag mee.

De hele maand mei zijn er nog allerlei corona-proof activiteiten die in het teken staan van fietsen. Ook Eibertjesdag 2.0 valt in de fietsmaand en is er op de dag naar Hemelvaartsdag, vrijdag 14 mei, een mooie en verrassende fietstocht van 23 kilometer bedacht. Meer informatie kunt u krijgen bij de VVV in Nunspeet.