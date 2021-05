Belaagde fotograaf doet aangifte na incident bij De Graafschap

Roland Heitink, eigenaar van Persbureau Heitink, is ontdaan door de aanval van De Graafschap-supporters op één van zijn persfotografen. "Het is een gevoel van onmacht. We zijn gewoon journalisten. Het is onacceptabel dat zoiets gebeurt."

Supporters van De Graafschap wachtten de spelersbus van de Doetinchemse club vrijdagavond op bij stadion De Vijverberg, nadat de ploeg gelijkspeelde tegen Jong Ajax en daarmee promotie nog niet veiligstelde. Vervolgens ging het mis: journalisten werden geïntimideerd en een persfotograaf van Persbureau Heitink werd fysiek belaagd door supporters. De fotograaf heeft zaterdag aangifte vanwege 'openlijke geweldpleging' gedaan bij de politie.

Onverwachte aanval

De aanval kwam voor zijn persfotograaf onverwacht, vertelt Heitink. "Hij wilde een shot draaien van de fakkel die de supporters aanstaken. Ineens zag hij een aantal supporters hun capuchon opdoen en op hem afrennen."

De fotograaf werd volgens Heitink tegen een busje geduwd. "Hij heeft zich klein gemaakt, over zijn camera heen. In zijn beleving heeft de aanval een paar minuten geduurd."

De persfotograaf is hevig aangedaan door de aanval. "We hebben nagepraat. Hij heeft slecht geslapen. In principe filmen we alleen. Wat is het probleem?" De fotograaf is bij het incident gewond geraakt aan zijn hand. Heitink: "En hij is beurs aan de zijkant van zijn lichaam."

Niet veilig

Problemen is Heitink niet gewend bij De Graafschap, zegt hij. "We maken er al acht jaar reportages en in die tijd hebben we nooit iets meegemaakt. Vrijdagmiddag werden we geïntimideerd en 's avonds dit: dat verandert de boel wel."

De eigenaar van Persbureau Heitink doelt op de sfeeractie in de middaguren, toen zo'n honderd trekkers de spelersbus een stukje begeleidden richting Amsterdam. Heitink koos toen positie op een viaduct boven de snelweg, maar vertrok daar weer omdat hij zich geïntimideerd voelde.

Heitink schrikt dan ook van incidenten als deze. "Ik zeg tegen mijn mensen zo veel mogelijk: voel je je niet veilig, vertrek dan. Maar dat hoor je natuurlijk niet te zeggen. Als journalist moet je je niet terugtrekken."

Daarom is hij vastbesloten om woensdagavond, als De Graafschap een nieuwe kans op promotie krijgt tegen Helmond Sport, aanwezig te zijn. "We blijven ons werk doen, dus woensdag zijn we er ook gewoon."

