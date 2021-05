'Mobiele bereikbaarheid West Betuwe verbeterd', merkt verloskundige

Slecht mobiel bereik is niet alleen irritant, maar als verloskundige kan het een ramp zijn. In 2014 sprak verloskundige Gea van Dongen-Teunissen haar zorgen uit over het slechte bereik in West Betuwe. Nu constateert zij dat het bereik nog niet optimaal is, maar op de meeste plaatsen is de situatie wel verbeterd.

Zie ook: Honderden meldingen van slecht mobiel bereik: 'Er zijn altijd plekjes zonder dekking'

Een noodsituatie waarbij een zwangere de praktijk niet kon bereiken is Gea bespaard gebleven. “Gelukkig hebben wij geen spoedgevallen gemist door slecht bereik.”

Gea is inmiddels zo’n 14 jaar werkzaam bij verschillende verloskundigenpraktijken. In haar begintijd maakte ze nog gebruik van een zogenaamd piepersysteem. “Dat was zo’n klein kastje waar je het nummer op zag dat jou probeerde op te piepen. Zodra ik dan weer bereik had, kon ik dat nummer terugbellen. Dan wist ik dat ze me nodig hadden, maar niet te pakken hadden kunnen krijgen. Het fijne daarvan was dat ondanks slecht bereik, de meldingen van de pieper wel altijd doorkwamen”, legt Gea uit.

Ziekenhuis als achtervang

Tegenwoordig is dat systeem niet meer in gebruik. De praktijk waar Gea werkt heeft een regeling getroffen met Ziekenhuis Rivierenland in Tiel: “Als mensen ons mobiel niet te pakken kunnen krijgen, dan bellen zij de centrale van het ziekenhuis. De centrale schakelt de mensen dan door naar onze privénummers. Dus zij zijn nu eigenlijk ons piepersysteem.” Mocht er bij nood echt niemand bereikbaar zijn, bij bijvoorbeeld een technische storing, wat volgens Gea praktisch nooit voorkomt, dan wordt diegene doorgestuurd naar een verloskamer in het ziekenhuis. “En dan krijg je altijd een verloskundig zorgverlener aan de lijn.”

Volgens Gea zijn er meer verloskundigenpraktijken in de buurt van Tiel die zich op dezelfde manier laten oproepen. Wanneer zij de toekomstige ouders die ze begeleid, inlicht over de regeling zijn ze vooral erg gerustgesteld. “Ze vinden het een fijn idee dat je toch een systeem achter de hand hebt, want het hoeft niet per se met bereikbaarheid te maken te hebben.”

Zie ook: Mobiel bellen via wifi is geen oplossing voor 112-oproepen

'Ik ga niet wonen in een plaats met slecht bereik'

In de regio waar Gea komt voor haar werk, verbeterde naar haar idee het het mobiele bereik de afgelopen jaren. "Vaak heb je wel één streepje waardoor je wel je oproep binnenkrijgt. Een paar jaar terug had je soms helemaal niks.”

Ze is optimistisch: “Over het algemeen zijn er wel wat minder witte vlekken.” Bij een praktijk waar ze hiervoor werkte waren er ook paar dorpjes waar het bereik minder was. In de loop van de jaren werd het daar volgens Gea ook een stuk beter en uiteindelijk vanzelf opgelost. “In deze regio is het alleen bij Opijnen nog lastig”, zegt Gea. Met het uitzoeken van een nieuwe woonplaats heeft ze rekening gehouden met de mobiele dekking. “Ik wil wel in een gebied wonen waar ik thuis goed bereikbaar ben.”

Veel klachten over slecht bereik in Opijnen

Sinds de oproep afgelopen februari ontving Omroep Gelderland ruim honderdzestig meldingen over slecht bereik in de regio. Wat opvalt is dat er veel klachten komen van inwoners van Opijnen.

De bezoeken aan kersverse ouders en begeleidingen bij bevallingen in het dorp zijn beperkt. Gemiddeld komen Gea en haar collega daar één keer in de twee à drie weken. “Vooral als wij ter plaatse zijn, blijf je toch met je telefoon bezig om te zien of je bereik hebt en je moet altijd alert zijn. Zeker als ik een bevalling heb en lang in het gebied ben, leg ik vaak m’n telefoon bij het raam, want daar heb je vaak het meeste bereik.” In veel gevallen is er bij de mensen die ze bezoekt nog een huistelefoon. “Ik merk dat de meeste mensen die slecht bereik hebben, zorgen dat ze de vaste lijn in huis houden, voor de zekerheid.”

Gea heeft nog altijd veel plezier in haar werk: “Het blijft erg leuk om mensen te volgen van begin zwangerschap tot en met de kraamtijd. Je bouwt echt een band met mensen op.” Ze hoopt voor de toekomst “dat je overal gewoon goed bereik hebt en niet altijd op je telefoon hoeft te letten.”

Zie ook: Nul streepjes: geen mobiel bereik maakt Pierre radeloos