Journalisten steeds vaker belemmerd in hun werk: 'Dit moet onmiddellijk stoppen'

De verslaggevers van Omroep Gelderland en ESPN slaagden er tijdig in te vertrekken bij het stadion. "Gelukkig zijn onze verslaggevers en cameramensen er gisteren zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Ze hebben zelf op tijd de verstandige beslissing genomen om te vertrekken", zegt hoofdredacteur Hadderingh zaterdag.

Ze vindt het tijd voor een statement. "Het is een optelsom van een reeks van gebeurtenissen die me boos maakt. Het moet echt stoppen. Wij doen ons werk, we doen verslag van gebeurtenissen. Het bedreigen en intimideren van journalisten kan echt niet", zegt ze.

Volgens haar wordt het voor journalisten steeds moeilijker verslag te doen van bijvoorbeeld bijeenkomsten rondom Forum voor Democratie, demonstraties tegen de coronamaatregelen of protesten van Farmers Defence Force tegen stikstofmaatregelen. "Onze mensen krijgen verbaal van alles naar het hoofd geslingerd, van enge ziektes tot donder op. Door op afstand te blijven, of door net als gisteravond te vertrekken worden fysieke aanvallen voorkomen. Het is een enorm psychische belasting voor onze mensen."

"We hebben zo'n mooi vak, dat gaat kapot door dit soort incidenten. Blijkbaar realiseren een groep mensen en sommige politieke partijen zich niet dat een vrije pers noodzakelijk is voor een open democratie", aldus Hadderingh.

Niet meer tussen de mensen

De omroep is volgens haar goed in gesprek met zowel de gemeente als de politie. "We hebben absoluut niet de indruk dat de politie ons in de steek laat. Wanneer je als verslaggever of fotograaf bij politieagenten in de buurt blijft, gebeurt je niets. Als het nodig is, zal er zeker ingegrepen worden. Het is alleen zo jammer dat we ons blijkbaar niet meer tussen de mensen kunnen begeven. Vier jaar geleden konden we nog tussen de supporters staan. En dat is toch wel zorgelijk: dat het, blijkbaar, bij een club als De Graafschap ook al niet meer kan."

Omroep Gelderland gaat in overleg met de politie over mogelijke aangifte van bedreiging. Ook wordt melding gedaan bij het meldpunt PersVeilig.

