Badmintonster Selena Piek in onzekerheid richting Spelen: 'Loslaten waarop je geen invloed hebt'

Papendal is al vijftien jaar haar tweede huis. Duizenden trainingsuren heeft Selena Piek er inmiddels versleten. De Arnhemse bereidt zich in het topsportcentrum voor op de Spelen van Tokio. "Ik wil weer minimaal naar die kwartfinale"

Na de ochtendtraining heeft ze mooi nieuws. "Ik heb mijn A-status van NOC/NSF weer mogen verlengen", zegt Piek enthousiast. "Dat is mijn meest regelmatige inkomstenbron en dus continuïteit. Die zekerheid heb ik nu gelukkig weer tot juni volgend jaar." De gevolgen van het coronavirus voor de sport maakt het er namelijk ook voor Piek niet makkelijker op. "Wedstrijden vallen daardoor weg en dus krijg je geen geld. Wij worden immers per wedstrijd betaald."

Hypotheek betalen

Piek heeft naast haar maandelijkse bijdrage ook een aantal vaste sponsors, maar een vetpot is het leven van een badmintonster in Nederland niet. "Je kunt geblesseerd raken of het tijdens toernooien een paar keer niet zo goed doen. Of sponsors vallen weg. Dan kom je wel in de problemen. Maar nu ik deze ondersteuning blijf houden, kan ik nog steeds mijn sport blijven uitoefenen en mijn hypotheek blijven betalen", lacht ze.

De 29-jarige Piek heeft op weg naar de Spelen en ook in het traject daarna dus weer wat lucht. Ze vertelt vervolgens dat haar tweede Olympische Spelen min of meer zeker zijn. In 2016 vormde de geboren Blaricumse een koppel met Eefje Muskens en Jacco Arends. Nu jaagt Piek alweer een tijdje op prijzen met Robin Tabeling in het gemengd dubbel en Cheryl Seinen in het damesdubbel. In beide onderdelen mag ze zo goed als zeker naar Japan.

Belangrijke toernooien

"Singapore en Maleisië zijn toernooien die de komende weken nog gepland staan, maar als ze niet doorgaan ga ik ook", legt Piek uit. Ze staat met haar twee partners hoog genoeg op de mondiale ranking. "Spelen we daar wel is het belangrijk om onze concurrenten niet dichterbij te laten komen. Als die toernooien doorgaan, moeten we er dus wel staan en onze laatste punten halen."

Zo levert Piek met twee nieuwe speelsters aan haar zijde opnieuw een knappe prestatie. "Het is best belastend voor je lichaam om beide disciplines vol te houden. Dat red ik niet meer. Daarom ga ik na Tokio ook terug naar één onderdeel", verklapt ze alvast. "Ik wil altijd de beste zijn en ga niet een beetje ballen om het ballen. In het gemengd dubbel heb ik de meeste kansen op voor de medailles te blijven spelen, dus dat zal het waarschijnlijk gaan worden."

Quarantaine

Net terug uit Kiev, waar Piek actief was op het EK en een bronzen medaille won, is ze opgelucht niet getroffen te zijn door het rondwarende virus. "Twee finales gingen ineens niet door en ook scheidsrechters waren besmet. Stel ik was ook positief getest, zit je daar twee weken in quarantaine. Dat is echt niet tof met bakjes voer voor de deur van je kamer. Ik weet hoe dat is."

En dus leeft de Arnhemse continu in onzekere tijden. "Nee, veel last heb ik er niet van. Ik kan dingen gelukkig goed loslaten waar ik geen invloed op heb en dat is dit ook. Ik moet je zeggen dat het wel stressvol is dat je nu niet weet waar je volgende week bent. Een Olympisch kwalificatiejaar is al super zwaar en dit is nu het tweede jaar. Normaal gesproken ben je eind april helemaal klaar en weet je precies waar je aan toe bent. Dat is nu anders."

Pijn

Ze wil presteren in Japan, zoals altijd. "De opzet is hetzelfde als in Rio. Er zijn vier poules en de eerste twee gaan door naar de kwartfinales. Die poule willen we doorkomen en dan is in principe alles mogelijk. Je moet hopen op een gunstige loting. Ik verloor in 2016 in de kwartfinale met Eefje Muskens uiteindelijk van een hoger geplaatst Koreaans koppel. Dat was geen schande, maar het deed wel heel veel pijn. Ik haat verliezen."

Dat het evenement minder sprankelend en uitbundig zal zijn door het ontbreken van publiek, is voor Piek van ondergeschikt belang. "Natuurlijk is het mooi om voor veel mensen te spelen, maar De Spelen hoeven niet leuk te zijn. De focus ligt op fit en gezond blijven. Ik wil gewoon winnen."