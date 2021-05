Deze salamanders verstoppen hun eitjes in de waterplanten

"De vrouwtjes leggen zo'n tweehonderd eitjes per seizoen", vertelt boswachter Thijmen van Heerde in Buitengewoon. "Ieder eitje wordt apart in een waterplantje tussen het blaadje gevouwen. Hierin leven de eerste jonge watersalamanders."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De eerste tekenen van leven zijn dus al te vinden in het water. Met een schepnet vist Thijmen vier salamanders uit de plas. Drie mannetjes, "heel mooi te herkennen aan de prachtige kam en het bruidskleed omdat het paringstijd is." Ook vist hij een vrouwtje op: "zoals dat in de natuur gaat, iets kleiner en minder mooi". De kleine watersalamander kan je op veel plekken vinden, en is de meest 'algemene soort'.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Buitengewoon.