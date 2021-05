Boumans veroordeelt belagen pers door De Graafschap-supporters: 'Dit is niet te tolereren'

Boumans had iedereen van tevoren nadrukkelijk opgeroepen niet naar het stadion te komen. Toch verschenen in de uren na de wedstrijd zo'n tweehonderd supporters bij De Vijverberg. Eenmaal ter plaatse stak de groep vuurwerk af en een deel van de supporters belaagde vervolgens aanwezige journalisten.

Duw- en trekwerk

"Ik weet niet of ik alle details inmiddels ken, maar van wat ik heb begrepen was er een persfotograaf die foto's wilde maken van een groep supporters. Daar werd vrij veel verlichting bij gebruikt en dat werd niet zo op prijs gesteld", sprak Boumans zaterdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar is het nodige duw- en trekwerk bij ontstaan, waarbij de fotograaf naar ik begrijp zijn duim bezeerd heeft. De politie en stewards hebben goed ingegrepen, waarmee erger is voorkomen. Maar laat ik duidelijk zijn: dit is natuurlijk niet te tolereren", zegt de burgemeester. "Dus dit wil ik echt niet weer zien in de toekomst."

Boumans bevestigt dat geen van de supporters is aangehouden. Het wachten is ook nog op aangifte van de fotograaf. Dat zal zaterdag gebeuren. "We hebben wel gezien dat een aantal supporters echt te veel drank op had en vervelend was", zegt Boumans. "Die zijn allemaal op de bon geslingerd, gelukkig. Overwegend was de actie eigenlijk rustig en vriendelijk. Mensen waren beheerst en hebben afstand gehouden van de spelersgroep en de bus. Nadat de directeur van de club daartoe opriep, zijn ze naar huis gegaan. Een aantal mensen bleef vervelend doen en vuurwerk afsteken. Die mensen zijn in de kladden gegrepen."

Geen uitzondering voor supporters

Dat tweehonderd man naar De Vijverberg besloten te gaan, in strijd met de oproep en de geldende coronamaatregelen, vindt de burgemeester lastig. "We wilden dat iedereen thuis zou blijven, dat was volstrekt helder. Tegelijkertijd weten we dat voetbalsupporters in de laatste fase van de competitie, waarin het spannend is - of dat nou in Breda is of Doetinchem, of Amsterdam of Deventer - wat onrembaar zijn op dat punt. Je probeert je voor te bereiden op een situatie waarin zich dat voordoet."

Boumans zegt dat voetbalsupporters geen uitzonderingspositie hebben op de regels. Ze mochten niet komen, maar kwamen toch. "Maar je ziet dat we het als overheid moeilijk hebben om grote groepen in bedwang te houden. Dat is niet alleen zo met voetbalsupporters, maar ook met andere groepen. De afweging die je daarbij steeds moet maken, is met name hoeveel politie je daar tegenover stelt en hoe hard ze ingrijpen. Je wilt het ziekenhuis niet extra belasten door mensen naar de intensive care te verwijzen. Het is ook een gevolg van de voetbalcompetitie die weer doorgang mocht vinden. Je had aan de voorkant ook kunnen verzinnen dat het aan het einde van de competitie spannend zou worden", meent Boumans.

Spanning op woensdag

Aanstaande woensdag kan De Graafschap alsnog promoveren, als het thuis wint van Helmond Sport. Boumans zegt dat Doetinchem zich op die wedstrijd net zo voorbereidt als op die van vrijdagavond. "Dat betekent dat we de hele week met elkaar in contact blijven: politie, Openbaar Ministerie en de gemeente. We hebben goed contact met de club en proberen in verbinding te blijven met de supporters. Er zijn er die slecht of totaal niet aanspreekbaar zijn. Die proberen we eruit te halen en hard aan te pakken."