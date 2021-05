Mobiel bellen via wifi is geen oplossing voor 112-oproepen

"Er zijn momenten dat ik helemaal geen signaal heb. Nul streepjes. Gesprekken worden onderbroken en verbindingen vallen weg", zegt Johan van Doesburg, die samen met zijn vrouw en zoon in IJzevoorde woont. Het provincieplaatsje tussen Zelhem en Doetinchem is één van de plekken waar goede mobiele bereikbaarheid nog altijd geen vanzelfsprekendheid is.

Dat slecht mobiel bereik voor angstige momenten kan zorgen, heeft buurvrouw Lies Ankersmit ondervonden. Ankersmit is beheerder van de Pokkershutte, een gebouw dat onder meer dient als basisschool, sporthal en cultureel centrum en tevens de vaste stamkroeg is voor veel mensen uit IJzevoorde.

Naar buiten om 112 te bellen

"Een aantal jaar geleden werd hier een vrouw onwel. Ik moest uit het raam hangen om 112 te kunnen bellen, want binnen heb ik geen bereik", vertelt de beheerster zichtbaar aangeslagen. Met het slachtoffer gaat gelukkig alles goed, maar Ankersmit realiseert zich dat de situatie heel anders had kunnen aflopen. "Niet in elke ruimte zit een raam. Als er bij de bar iets gebeurt, dan moet ik het slachtoffer alleen laten en bij het fietsenhok gaan staan om te kunnen bellen."

Tegenover de Pokkershutte woont Bas Doppen, samen met zijn vrouw en twee dochters. De hulpdiensten heeft hij gelukkig nog nooit hoeven bellen, maar met slecht mobiel bereik heeft hij wel te maken. "Alleen in het hoekje van de kamer, achter het gordijn, heb ik bereik. Als ik ergens anders aan het telefoneren ben, valt de verbinding weg.’’

Bellen via wifi geen oplossing voor 112-oproepen

Een mobiele telefoonverbinding is niet de enige manier om een telefoongesprek tot stand te laten komen. Naast een vaste lijn bieden steeds meer providers bellen via wifi aan. Toch lost dat volgens Van Doesburg, die ook vrijwilliger is bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu, niet alle problemen op. "Ik word per sms opgeroepen als er een reanimatie is. Laatst kreeg ik de oproep pas twee uur na het incident binnen, omdat ik geen bereik had."

Een ander nadeel van bellen via wifi is dat je op deze manier geen hulpdiensten kunt bereiken. Bij een 112-oproep wordt het gesprek automatisch doorgezet naar het mobiele netwerk. Als er geen netwerk beschikbaar is, kan de noodoproep niet tot stand komen. Dat komt omdat de provider wettelijk verplicht is om gegevens over de locatie mee te sturen en dat kan via wifi niet. De Achterhoeker laat zien welke manoeuvres hij moet uithalen om zonder onderbrekingen een telefoongesprek te kunnen voeren. Volgens vaste gewoonte loopt Van Doesburg naar buiten.

Vlak bij een boom voor zijn huis blijft hij staan. "Als je echt moet bellen of een belangrijke sms verwacht, dan kun je het best hiernaartoe gaan. Maar altijd naar buiten lopen om bereik te hebben, dat is ook niet te doen.’’ Hoe verder Van Doesburg van de boom af gaat staan, hoe slechter het bereik wordt.

Hoe kan het dat IJzevoorde geen goed bereik heeft?

Internationaal gezien scoort Nederland erg hoog, als het gaat om mobiele bereikbaarheid. In de praktijk betekent dit niet dat het netwerk overal even goed is. Zo worden telefoonsignalen zwakker door obstakels als gebouwen en bossen. Ook de afstand tot een telefoonmast en het aantal mensen dat hier gebruikt van maakt, speelt een belangrijke rol.

"Hoe verder je van de mast afstaat, hoe meer moeite het kost om een gesprek tot stand te laten komen", vertelt Sofie Pollin, professor Telecommunicatie aan de KU Leuven. "Met als gevolg dat de verbinding van de gebruiker die het verst van de mast afwoont, het eerst wordt verbroken als het netwerk overbelast is. Dat zijn helaas vaak de mensen die achteraf wonen."

Een woordvoerder van KPN laat weten op de hoogte te zijn dat de dekking in IJzevoorde niet ideaal is. De telecomprovider bekijkt de mogelijkheden om een extra mast bij te plaatsen. Daarvoor heeft KPN contact met de gemeente Bronckhorst. T-Mobile geeft aan dat er drie antenne-installaties in de buurt van IJzevoorde staan.

Deze installaties zouden volgens de provider In theorie voor voldoende bereik in en rondom de woonkern moeten zorgen. Ook Vodafone laat weten dat het bereik buiten op orde zou moeten zijn. Wel geeft de woordvoerder aan dat de provider bezig is op verschillende locaties in Gelderland, waaronder IJzevoorde, het bereik te verbeteren.

