Peperdure stamceltransplantatie moet het leven van Irma verbeteren

Het maken van een korte wandeling kost de 48-jarige Irma Kremer steeds meer moeite, sinds ze in 2018 gediagnosticeerd werd met Multiple Sclerose (MS). En dat is niet het enige dat steeds moeizamer gaat. Ook balans houden is lastig. Daarnaast is ze vaak snel moe. "Zo zijn er duizend simpele dingen die ik nu niet meer kan doen. Even spontaan winkelen zit er bijvoorbeeld niet meer in. Of uit met vriendinnen. Het is heel frustrerend", zegt ze.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

55.000 euro

De kwaliteit van leven is voor Irma dusdanig achteruit gegaan, dat ze nog maar één optie ziet: een peperdure stamceltransplantatie in Moskou van 55.000 euro. Daarmee krijgt ze naar verwachting weer een deel van haar leven terug. Het hoge bedrag moet Irma zelf neertellen, omdat de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoed. Voor Moskou is gekozen omdat een stamceltransplantatie in Nederland voor MS-patiënten niet plaatsvindt.

Voor Irma is het heel frustrerend. "Ik kost nu per jaar meer aan medicijnen en arbeidsongeschiktheid dan deze eenmalige behandeling. Als alles goed gaat, kan ik misschien zelfs weer aan het werk én 'kost' ik nog veel minder. Het is onbegrijpelijk dat deze behandeling niet in Nederland wordt aangeboden."

'Goed ontwikkeld zorgsysteem'

Dat standpunt deelt de MS-vereniging. Voorzitter Jan van Amstel is ook niet te spreken over het feit dat de behandeling van Nederlandse MS-patiënten in het buitenland moet plaatsvinden. "Waarom daar wel en hier niet? Wij hebben ook een goed ontwikkeld zorgsysteem, net als de andere landen waar de behandeling wél gebeurt."

Om de kosten van de levensveranderende operatie te dekken, is Irma tal van acties gestart. Dat doet ze samen met haar kinderen en een stichting met vrienden die achter haar staat. Op een speciale website kunnen mensen geld doneren. Ook werden vrijdag in Nijkerk planten voor dit doel verkocht. Irma hoopt na de operatie weer te kunnen genieten van het leven. "Als ik gewoon weer actief zou kunnen zijn en dingen kan ondernemen, dan zou dat echt fantastisch zijn", besluit ze.