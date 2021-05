NEC'ers willen in play-offs best weer tegen Go Ahead spelen

De Nijmegenaren verloren nu met 2-1 in Deventer. "Als wij zo spelen als in de tweede helft, vind ik het niet erg om hier terug te komen", vindt Jordy Bruijn.

Trainer Rogier Meijer denkt er net zo over. "We weten niet wie we krijgen. Het klinkt een beetje stoer, maar het maakt ook niet uit. Op het moment dat we het niveau van de tweede helft halen, kunnen we van iedere ploeg winnen. Zaterdag moeten we er klaar voor zijn."

Agressiviteit

De nederlaag vond de trainer onnodig. "Voor dat je goed en wel opgestart bent, heb je de goals weggegeven. De tweede helft hebben we hartstikke goed gevoetbald. Maar deze ploeg heeft niet voor niets de meeste clean sheets dit seizoen. Toch hebben we veel kunnen creëren. De agressiviteit leek weer op wat wij kunnen brengen. Rens van Eijden moest even wennen, maar kwam weer in zijn ritme. En Jordy Bruijn speelde goed. We hebben ze wel gewisseld, om ze fit en fris te houden."

Grip

Bruijn vond het ook wel lekker lopen. "De tegengoals geven we weg, maar we creëerden veel kansen en verliezen die pot wel. We hadden grip op de wedstrijd en de tweede helft zijn zij niet eens op onze helft geweest. Dat zegt genoeg."