De Graafschap laat kans liggen: 'We moeten rustig blijven, hebben alles in eigen hand'

Het werd vrijdag 1-1 tegen Jong Ajax in Amsterdam. Het was voor rust ondermaats, aldus de oefenmeester. "We speelden in de tweede helft een stuk opportunistischer. We hadden er absoluut eentje extra kunnen maken. Ik heb ook tot en met de laatste seconden vertrouwen gehouden dat we nog een keer zouden scoren."

Dat gebeurde dus niet, waardoor alle pijlen op woensdag gericht zijn. "Als we tegen Helmond hetzelfde brengen als in de tweede helft tegen Jong Ajax, gaat het ons lukken en gaan wij de eredivisie in."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Snoei predikt rust in aanloop naar de laatste wedstrijd van het seizoen. "We moeten nu de focus houden en rustig blijven. We hebben alles in eigen hand, dat moeten we niet vergeten."

Onder de indruk van de supporters

Verdediger Ted van de Pavert deelde het verhaal van zijn trainer. De Doetinchemmer vond dat De Graafschap ook de nodige pech had. "De bal wilde er gewoon niet in vanavond." Van de Pavert was zelf ook in de buurt van een winnende treffer, maar zag zijn inzet net voor de doellijn worden weggewerkt.

De verdediger had de promotie vandaag al graag binnengehaald. "Zeker voor de supporters. Ik ben echt zwaar onder de indruk van de sfeeracties, voor de wedstrijd. Dat was gewoon bizar. dat heb ik nog nooit meegemaakt Echt prachtig. Dan wil je het ook gewoon afmaken, voor die fans. maar dat is helaas niet gelukt."

Drie concurrenten

De Graafschap heeft 76 punten en moet op de laatste speeldag Go Ahead Eagles, Almere City FC en NAC Breda voor zien te blijven. Dat doen de Doetinchemmers als ze op eigen veld van Helmond winnen.

