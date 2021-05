Harde woorden na dikke nederlaag Vitesse: 'Het was slappe hap'

Pasveer had geen halve woorden over voor het team vandaag. "Dit was slappe hap, we gaan geen duels aan en toonden geen absolute wil om te winnen. We hebben ook geen giga kansen gecreëerd. Er was totaal niet terug te zien dat we deze wedstrijd wilden winnen", stelt de aanvoerder na afloop.

En ook trainer Thomas Letsch was woedend op zijn ploeg. "Hoe wij speelden kan niet in zo'n belangrijke wedstrijd. Sparta speelde wel agressief en wilde winnen, wij niet. Maar ik ben ook woedend op de scheidsrechter. Normaal zeg ik daar niet zoveel over, maar nu hadden wij een 100 procent penalty moeten hebben. Ik zie in de eerste helft een bal op de hand gaan en dan kunnen we op 1-0 komen. Het is geen reden waardoor we verliezen vandaag, maar in het voetbal kan zo'n moment juist beslissend zijn. Daarom ben ik zo boos."

Vitesse buigt het hoofd na de 2-0 tegen Sparta. Foto: Omroep Gelderland

Geen kansen

Vitesse creëerde ook geen enkele kans in Rotterdam en heeft het al weken moeilijk om te scoren. Dat is ook een serieus probleem, stelt doelman Remko Pasveer. "Dat is ook de reden waarom ik me afvraag waarom ik voor de camera sta. We hebben juist problemen in de aanval. Voor de winterstop waken we vaak beslissend, maar nu zie je het verschil. We scoren veel te weinig."

Thomas Letsch maakt zich daar nog altijd geen zorgen om. "Nee, ik maak me nooit zorgen. Ik ben gewoon zuur door de nederlaag. Maar ik maak me geen zorgen. Je kunt dat nog drie keer vragen, maar in het voetbal kan het alle kanten op. We hebben nu één kans verspeeld, maar we hebben er nog twee", stelt de Duitser.

Fortuna Sittard

Donderdag is de eerste, bij Fortuna Sittard. "Dan moet het gebeuren als we wat willen", zegt doelman Pasveer. "Maar het is een beetje inherent aan Vitesse dat als er druk op komt, dat we het laten afweten. Het is nu aan ons om de punten binnen te slepen. We hebben vandaag in ieder geval absoluut gefaald. Donderdag moeten we plezier in het vak tonen, dat heb ik vandaag niet gezien."

