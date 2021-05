Nog geen promotie voor De Graafschap na gelijkspel tegen Jong Ajax

Op sportpark De Toekomst in Amsterdam had De Graafschap maar één opdracht. Winnen van de talenten van Ajax zou eredivisie betekenen. Met Ralf Seuntjens in de basis voor de afwezige Danny Verbeek waren de zenuwen zichtbaar. De belangen waren immers enorm en De Graafschap kon na SC Cambuur promotie afdwingen.

Zoekende

Jong Ajax voetbalde voor rust makkelijker zonder grote kansen te krijgen. De Graafschap was zoekende. De eerste echte kans was voor Seuntjens die op aangeven van Opoku via de keeper over het doel schoot. Ook waren er wat dreigende momenten waarbij Van Mieghem vaak een hoofdrol opeiste.

Het was echter Jong Ajax dat op voorsprong kwam na een goed geplaatst schot van Taylor. De bal vloog buiten bereik van De Boer in de lange hoek. De Graafschap miste de balvastheid en kon zo nauwelijks een fatsoenlijke aanval op de mat leggen.

Toine van Huizen zorgt voor de gelijkmaker. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Verdiende gelijkmaker

In de tweede helft bleef het spel aanvankelijk onveranderd, maar langzaam maar zeker kreeg De Graafschap dan eindelijk grip. Met agressiever en vooral ook opportunistischer voetbal werd Jong Ajax teruggedrukt op eigen helft. Seuntjens raakte van dichtbij de paal. Het betere spel leidde uiteindelijk tot de verdiende gelijkmaker. Met het hoofd scoorde Van Huizen na een corner van Van Mieghem.

De spanning was om te snijden want De Graafschap kreeg meer kansen en domineerde nu helemaal de wedstrijd. Lieftink raakte de lat en Schuurman schoot maar rakelings naast. Verder kwam De Graafschap echter niet, terwijl de concurrentie (Almere en Go Ahead) wel op voorsprong stonden.

Herkansing

Woensdag op de eigen Vijverberg krijgt De Graafschap een herkansing tegen Helmond Sport. Het verschil met Almere en Go Ahead is nu twee punten, maar het doelsaldo van de Achterhoekers is minder. Een overwinning is dus noodzakelijk en dat zal zorgen voor enorme spanning op de ploeg van trainer Mike Snoei.

