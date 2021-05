Leegvissen Nunspeetse Zandenplas mislukt

"De vissen zwommen onder het net door. De bodem was toch te grillig", legt woordvoerder Adriaan van der Linden van Leisurelands uit. Hij zegt dat de visactie deze vrijdag werd gedaan met een bootje dat netten uitvoer. Die netten zouden de vissen mee moeten nemen, wanneer ze naar de kant worden getrokken. Maar dat werkte dus niet. "Het is een tegenvaller, maar we moesten snel schakelen. We hadden het beter kunnen onderzoeken, maar dan waren we nog zeker maanden bezig geweest."

Het bootje met de netten om de Zandenplas leeg te vissen Foto: Leisurelands

Voedseltekort

Al enkele weken spoelen dode vissen aan in het recreatiegebied. Onderzoek door Waterschap Vallei en Veluwe wijst uit dat een tekort aan voedsel de oorzaak is. Van der Linden legt uit dat De Zandenplas is afgegraven als zandwinning en dat er weinig planten en dieren leven. De plas is niet ingericht is voor de natuur, maar als zwemwater: "Het water is superschoon. Te schoon, eigenlijk. Het is grondwater dat uit de Veluwe komt."

De vissen zouden aan de pootjes van watervogels als eenden, aalscholvers, meeuwen zijn meegekomen. En ook de mens zou een factor zijn volgens de woordvoerder: "Vermoedelijk zijn er toch een paar in gegooid door mensen die er vanaf wilden."

De waterbeheerder overlegt volgende week met de provincie en het waterschap of er op een andere manier gevist gaat worden. Tot na het weekend geldt een negatief zwemadvies voor De Zandenplas.

Zwemadvies bij de Zandenplas Foto: Leisurelands