Leeg voetstuk moet bewoners 't Harde creatief maken

Waarom dit kunstwerk?

"Ik studeer op dit moment af aan hogeschool ArtEZ, in Zwolle. Tijdens mijn studie heb ik al meerdere projecten ontwikkeld. Bij mijn eerste project kwam ik er achter dat 't Harde, waar ik al mijn hele leven woon, maar één kunstwerk heeft: het Hardense Reetje. En dat is ook nog eens bijzonder slecht onderhouden. Zelf vind ik kunst in de openbare ruimte heel belangrijk, dus wil ik met dit kunstwerk aandacht vragen voor het gebrek aan kunst in ons dorp.. Het kunstwerk heet dan ook Voet bij Stuk, omdat ik me hard blijf maken voor meer kunst."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

We zien een leeg voetstuk, wat wil je daarmee zeggen?

"Ik wil niet in mijn eentje bepalen wat voor kunstwerk er op 't Harde geplaatst moet worden. Daarom heb ik voor deze sokkel ook een tijdelijke vergunning gekregen: het is vooral bedoeld om Hardenezen aan het denken te zetten. Wat willen zij zelf dat er in hun dorp geplaatst wordt? Ik heb dan ook niet alleen dit voetstuk geplaatst, maar heb mensen ook gevraagd via mijn website of via de mail ideeën aan te leveren voor een mogelijk kunstwerk."

Hoe zijn de reacties?

"Heel positief. Je merkt echt dat mensen na gaan denken, en zelf al voorbeelden naar mij opsturen. Het is bijvoorbeeld heel leuk om te zien dat meerdere mensen willen dat het kunstwerk iets te maken heeft met een oud dierenparkje dat hier heeft gestaan, met onder andere een loslopende beer daarin. Mensen worden heel creatief, en dat is precies wat ik wilde bereiken."

Maar kunst kost geld. Hoe denk je straks een kunstwerk te bekostigen?

"Ik ben niet de eerste met dit idee. De voormalige dorpsraad van 't Harde heeft al in 2013 een plan ingediend voor kunst op 't Harde. Daar is toen ook al 25.000 euro voor beschikbaar gesteld, dat als het goed is nog steeds hiervoor gereserveerd staat bij de gemeente. Als er dus een idee is, is er alleen nog maar een vergunning nodig, dan moet het goedkomen."

Is die vergunning waarom je op 17 mei in gaat spreken bij de commissievergadering van de gemeenteraad?

"Een beetje wel. Als ik eerlijk ben, heb ik gemerkt dat het bij de gemeente niet allemaal soepel loopt, als het gaat om kunst. Ik heb heel veel uren aan de telefoon gehangen om de tijdelijke vergunning voor dit voetstuk te krijgen. Uiteindelijk moest ik geholpen worden door een ambtenaar die liever verkeersborden plaatst dan kunst, want dat vond hij leuker. Ik wil daarom nu al met de gemeenteraad in gesprek over de stand van zaken rond kunst in onze dorpskern, en ook bespreken hoe dat in de toekomst gaat."

Dit voetstuk staat hier dus maar tijdelijk. Wil je ook zelf het uiteindelijke kunstwerk ontwerpen?

"Het liefst wel natuurlijk, maar het is aan de gemeente om daar een opdracht voor te geven. Voor nu is het belangrijkste dat de inwoners van 't Harde samen aangeven wat ze mooi zouden vinden qua kunst. Op 6 september moet deze sokkel weg, wat er daarna voor terugkomt zien we dan wel. Als er maar iets komt."