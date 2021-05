Het wordt een week van zomerjassen en T-shirts

We gaan van vorst, regen en storm in de achterliggende dagen naar 25 graden dit weekend. "Het is een bijzonder voorjaar. Vanmorgen vroeg lag er nog sneeuw in Brabant, dat is deze eeuw pas vier keer gebeurd. Sinds 1941 was het in deze tijd van het jaar niet meer zo koud als in de afgelopen vier weken. En we zitten nog altijd in die koude lucht. Maar de wind gaat naar het zuiden draaien en zondag kan het in de Achterhoek wel 27 graden worden", zegt meteoroloog Jordi Huirne.

Kunnen we zondag dan al fietsend op pad? "Nee, zaterdagmiddag komt er regen, maar in de nacht van zaterdag op zondag koelt het niet meer af. En dan volgt er een zomerse dag. De omslag is zo groot, dat de atmosfeer het niet aankan. Daarom eindigt de zomerse zondag wel met stapelwolken en onweer. Ouderwets, typisch weer eigenlijk. Dat komt doordat de lucht warm en onstabiel is als de temperatuur zo plotseling omslaat", legde de Achterhoekse weerman vrijdagavond uit in het tv-programma De Week van Gelderland.

Exploderende natuur

Een positieve noot voor Gelderlanders: de meeste buien vallen in het westen. En we krijgen er prachtige plaatjes voor terug. "De natuur gaat exploderen! Als je een timelapse maakt, kun je het misschien wel per uur zien veranderen buiten!", zegt Huirne. "Sommige eiken zijn nu nog bijna kaal, onvoorstelbaar in mei. Maar met het warmere weer gaat alles bloeien."

Dit koude voorjaar en deze schommelingen in de temperatuur zeggen niets over de gevolgen van klimaatverandering. Huirne: "Ooit waren deze lage temperaturen in het voorjaar normaal. Nu is het een gevolg van de windrichting. We hadden pech met veel noordelijke winden. Gelukkig kan het nog, zo'n kouder voorjaar in een opwarmend klimaat. Het is geen trend, maar een ouderwetse uitschieter naar beneden. Volgend jaar wordt het waarschijnlijk warmer en droger."

Het allerwarmste plekje

En is zo'n koude lente een voorbode voor een koude zomer? "Ook dat hangt af van de windrichting", zegt Huirne. "Komt de wind een paar maanden uit het zuiden, dan is het hier bloedheet. Komt de wind vanaf zee, dan blijft het koeler. Maar we hebben al tientallen jaren geen echt koude zomer gehad."

De truien en winterjassen kunnen na zondag wel in de kast blijven hangen. "Ook na de zomerse temperaturen blijft het prima. Een graad of 17 met een zonnetje. Het kan broeierig zijn, maar er komt geen storm. Perfect weer voor zomerjassen en T-shirts."

Wie het allerwarmste plekje van Gelderland wil opzoeken zondag, moet in de buurt van Nijmegen of aan de Oostgrens van de Achterhoek zijn. Hoe verder van zee, hoe heter.