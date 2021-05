Deze broer en zus gooiden het roer om en reizen in een busje door Nederland

"Een leven weg uit de stad, waar ik altijd heb gewoond. Met minder prikkels en in de natuur. Zodat ik, denk ik, veel meer vanuit mijn hart kan leven en voelen wie ik ben", vertelt Abel, zittend op een krukje bij het busje waar hij en zus Sem in leven en mee rondrijden. Ze staan sinds een week midden in de natuur van de Ooijpolder.

Sem is het met haar broer eens. "Ik denk dat ik in de stad altijd heb gevoeld dat er heel veel om me heen gebeurde en dat ik daardoor niet alles echt goed kon verwerken. Ik werd een beetje geleefd door alle sociale dingen die van je verwacht worden in een studentenleven."

Coronacrisis

Op een dag, aan de telefoon, namen Abel en Sem het besluit: studeren kan toch online, we laten alles achter ons en gaan met het busje op pad. De coronacrisis is van grote invloed geweest op die beslissing.

Sem: "Corona heeft veel dingen blootgelegd. De stop op alle vluchtwegen zoals feestjes en alcohol. Dat heeft heel veel dingen naar boven gebracht, ik voelde dat ik niet helemaal lekker in mijn vel zat. Dat ik best wel afgesloten was van mezelf, de wereld en de mensen om me heen."

Abel: "Ik denk dat er door corona gewoon een stop kwam op alles. Dingen werden stilgezet en het kon niet meer zoals het vroeger was. Daardoor ging ik heel erg nadenken over wat ik eigenlijk wil en wat bij mij past. Dat was echt niet altijd makkelijk, in het begin voelde ik me geïsoleerd en eenzaam."

Samen delen

Nu wonen ze met z'n tweeën op een paar vierkante meter. "We zitten continu heel dicht op elkaar. Dat is heel fijn, en we leren elkaar weer op een hele andere manier kennen. Het is intenser. We hebben soms ook behoefte aan afstand, en dan is het fijn als je in de natuur staat, dan kan je lekker gaan lopen en je eigen ding doen", zegt Abel. "Ik denk dat ik dit met niemand anders dan met Sem zou kunnen doen, dat vind ik wel mooi om te merken."

Sem en Abel. De tekst gaat verder onder de foto:

Sem en Abel. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

"Het is heel echt, het zo samen zijn", vult Sem aan. "Het is alles. De moeilijke momenten zijn veel duidelijker en de hele fijne momenten zijn intens fijner. Die kunnen we ook heel goed met elkaar delen. Alle filters zijn weg, door deze manier van leven. Je hebt niet veel privacy, maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo erg, want alles is gewoon okay en we hebben gewoon de grootste lol."

Verbinding

Broer en zus zijn ook bezig met een project terwijl ze met het camperbusje rondreizen. "Ons project heet RoadStories", aldus Abel. "Daarmee willen we gelijkgestemden ontmoeten. Jongeren die ook op zoek zijn naar zichzelf, omdat dat heel erg goed past bij onze levensfase. We willen met ze in gesprek gaan en creatieve dingen delen. Muziek maken met elkaar, lachen, huilen, boos zijn op dingen. Dat we dat samen kunnen doen, dat is wat we heel graag willen."

Hoe lang broer en zus blijven rondtrekken, is niet helemaal duidelijk. Sem: "We hebben nu gezegd tot september, om te kijken hoe het bevalt en wat we allemaal tegenkomen. Ik voel dat dit een levensstijl is waar nog veel meer in zit, en die we nog veel langer kunnen aanhouden. Het kan over drie maanden weer helemaal anders zijn, maar voor nu houden we het op september."