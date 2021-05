Vitesse hard onderuit bij Sparta en maakt strijd om plek vier weer spannend

Vitesse trad tegen Sparta, na alle blessures en schorsingen, weer aan in de sterkste opstelling. Maar daar was niet veel van te merken vrijdagavond. Vitesse had veel de bal, maar deed daar helemaal niks mee. Sparta daarentegen was feller en probeerde wel aan te vallen.

Na ongeveer een half uur spelen leek Vitesse een penalty te krijgen toen Auassar de bal met twee handen probeerde te vangen in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Nijhuis wuifde het weg, tot woede en ongeloof bij Vitesse.

Nijhuis wuift penalty weg. Foto: BSRAgency/OrangePictures

Sparta op voorsprong

Niet veel later kwam Sparta op voorsprong. Een voorzet werd goed binnen gekopt door Bryan Smeets en de bal rolde via de benen van Remko Pasveer binnen. Wittek kreeg namens Vitesse nog een kans om voor de rust de gelijkmaker te maken, maar de Duitse back zag zijn goede schot uit de kruising getikt worden door doelman Okoye. Zo ging de thuisploeg Sparta met een voorsprong rusten.

Vitesse dringt aan

Na de rust drong Vitesse wat meer aan en lag het tempo aan Arnhemse zijde ook wat hoger, maar weer kwam de ploeg moeilijk tot echte kansen. Net zoals de laatste weken. De grootste kans voor Vitesse kwam na ongeveer 60 minuten van de voeten van Bazoer. De middenvelder kreeg een bal rond het strafschopgebied voor de voeten en schoot vervolgens uit stand op de lat.

Sparta slaat toe

Maar het was niet Vitesse dat scoorde. Het was Sparta dat toesloeg. Uit een hoekschop van Bryan Smeets kopte Lennart Thy vervolgens de 2-0 binnen. Daarmee was het duel gespeeld.

Vitesse buigt het hoofd na de 2-0 tegen Sparta. Foto: Omroep Gelderland

En nog geen vijf minuten later sloeg ook Emegha toe namens Sparta. Hij tikte een voorzet van dichtbij binnen. Zo verloor Vitesse deze belangrijke wedstrijd in de strijd om plek vier op de ranglijst. Het is nu voor de Arnhemmers te hopen dat Feyenoord geen punten pakt tegen Ajax aankomende zondag. Donderdag wacht Fortuna Sittard, dan heeft Vitesse een nieuwe kans.