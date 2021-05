Vitesse kan Europees ticket grijpen: 'Al wordt het 7-6, als we maar winnen'

Dit weekend kan Vitesse zomaar het Europese ticket grijpen. Daarvoor moeten de Arnhemmers vanavond winnen van Sparta en daarna hopen dat Feyenoord niet wint van Ajax. De kans lijkt dus groot, maar in Arnhem denken ze net even wat anders: "We moeten eerst zelf maar zien te winnen."

"Natuurlijk heeft de laatste week de zaken behoorlijk veranderd. In de 90e minuut tegen PEC dachten we: de strijd om plek vier wordt nog spannend, maar na onze goal en het verlies van Feyenoord is alles anders. Zo snel gaat dat in het voetbal. Maar we moeten er ook alles aan doen dat het zo blijft en niet omdraait", vertelt trainer Thomas Letsch. "Wij willen die vierde plek nu niet meer afstaan."

En daarvoor is de wedstrijd bij Sparta dus min of meer al cruciaal. "Het is inderdaad nu het moment om te laten zien waar wij willen eindigen dit seizoen", vertelt verdediger Jacob Rasmussen die terugkeert van een schorsing. "Bij een overwinning maken we het onszelf vele makkelijker. Maar als het nu niet gebeurt, kan het volgende week gebeuren. Laten we eerst maar zelf eens zien te winnen."

Doel bereiken

Mocht Vitesse de vierde plek definitief binnen slepen dit weekend, plaatsen de Arnhemmers zich voor de derde voorronde van de Conference League. En dan is het doel, Europees voetbal halen, bereikt.

"Maar dat kunnen we vrijdag nog niet bereiken. Het enige wat we kunnen bereiken is dat we winnen. En daarna moeten we wachten op Feyenoord. Het is mogelijk dat we ons doel halen, maar daar hebben we deels geen invloed op. Maar voor nu is de wedstrijd tegen Sparta natuurlijk de belangrijkste wedstrijd van het seizoen", aldus de Duitse trainer.

Maar om te winnen moet je ook scoren en daar heeft Vitesse het nogal lastig mee de laatste weken, zag Letsch. Maar het kan hem ook niet veel deren. "Het gaat mij om de punten, niet om hoeveel goals we maken. Natuurlijk maakt het het veel makkelijker als we er snel twee scoren, maar één meer dan de tegenstander is genoeg. Of het nou 7-6 wordt of 1-0, maakt me niks uit."

Blijft Rasmussen?

En mocht Vitesse het Europees voetbal binnen slepen dit weekend, maken de Arnhemmers grote kans op nog een jaar Jacob Rasmussen in het geelzwarte shirt. "Als we dat halen, dan maakt het de keuze voor mij makkelijker. Ik ben hier blij en we hebben een goed jaar. Als we dan Europees voetbal halen, waarom zou ik dan niet blijven? Of ik dan maandag meteen mijn contract teken voor het komende seizoen? "Dat kan ik niet garanderen. Het is ook aan de clubs, daarna kan ik pas mijn beslissing maken."

Zie ook: Vitesse op volle oorlogssterkte naar Rotterdam voor heel belangrijk duel