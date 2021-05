Vader 'Ruinerwold-gezin' mag niet bij woning in Ermelo komen

De vader van het 'Ruinerwold-gezin' mag 90 dagen lang niet bij de woning van het gezin in Ermelo komen. De maatregel van het Openbaar Ministerie (OM) komt in plaats van het tijdelijke huisverbod dat de gemeente Ermelo de vader eerder oplegde.

Het OM geeft vader Gerrit van D. een gedragsaanwijzing. Dat betekent dat de man niet bij de woning mag komen en geen contact mag opnemen met het gezinslid dat aangifte tegen hem deed van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het eerder opgelegde huisverbod betekende dat de vader van het 'Ruinerwold-gezin' niet meer bij zijn kinderen in hun huis in de Veluwse gemeente mocht verblijven. Met hem in huis was volgens de gemeente de veiligheid van de anderen onvoldoende gewaarborgd.

Zorginstelling

De 69-jarige Van D. verblijft sinds 28 april ergens anders. Het zou gaan om een zorginstelling. Of dat ook in Ermelo is, heeft de gemeente niet bekend gemaakt. Wettelijk gezien kon de gemeente Ermelo het huisverbod verlengen met 28 dagen. Maar dat heeft burgemeester Dorine Burmanje van Ermelo dus niet noodzakelijk geacht, ook gezien de gedragsaanwijzing van het OM.

Rechtszaak

Vader Gerrit Jan van D. woonde sinds begin maart bij de jongste volwassenen van het gezin. De strafzaak tegen hem was gestaakt vanwege zijn broze gezondheid. Tijdens de uitzending van de veelbesproken documentaire 'De Kinderen van Ruinerwold' heeft ook de jongste van de in Ermelo wonende kinderen het gezin verlaten. De vier oudste kinderen van het gezin wonen niet in Ermelo. Zij zijn een civiele rechtszaak tegen hun vader gestart.

De gemeente Ermelo zegt vrijdag nog met meer informatie te komen.

