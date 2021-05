Dit zeldzame meesje legt haar eieren in een zelfgebouwd buideltje

Er leven maar zo'n dertig broedpaartjes van dit zeldzame meesje in ons land. Het vogeltje heeft wel wat weg van de pimpel- en koolmeesjes die we kennen uit onze eigen tuin. De naam dankt de buidelmees aan het bijzondere nest dat het vogeltje bouwt. Ook het daarvoor gebruikte bouwmateriaal is bijzonder.

De buidelmees maakt een nest van de zaden van de lisdodde. Met de zaadjes uit de 'bruine sigaar' van de plant bouwt het vogeltje een buidelvormig nestje dat aan een wilgentak hangt. Het is sterk genoeg om het gewicht van zo'n 5 tot 7 jongen en hun ouders te kunnen dragen. In de Rijnstrangen in de Liemers zijn twee buidelmeesjes bijna klaar met de bouw van het nest. Vogelaar Pieter Baalbergen van vogelorganisatie Dutch Birding en BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink ontdekken het nest van de zeldzame vogeltjes.

Luister naar de radioreportage (1-3)

Het aantal broedpaartjes van de buidelmees in ons land neemt sinds begin deze eeuw af. De oorzaak is onduidelijk. De vogelsoort vestigde zich in 1980 in Nederland. Op het hoogtepunt leefden er hier zo'n 250 broedpaartjes. Buidelmezen leven in de buurt van rivieren en meren.

Meerdere partners

Opvallend is dat het vaak voorkomt dat mannetjes worden opgezadeld met het grootbrengen van de kroost. Het vrouwtje gaat er dan vandoor om met een andere partner aan een nieuwe leg te beginnen. Ook andersom gebeurt dit. Zo kunnen buidelmezen tot zeven partners per seizoen hebben.

In de rietvelden van de Rijnstrangen leven nog heel veel andere zeldzame vogelsoorten, waaronder de roerdomp. Deze reigerachtige staat stokstijf tussen het riet, waardoor hij nauwelijks opvalt. De roerdomp maakt ook nog eens een typisch 'hoempend' geluid.

Luister naar de radioreportage (2-3)

Koekoek is terug

Onmiskenbaar is het geluid van de koekoek. Deze vogel legt zijn eieren in nesten van andere vogels, de zogenoemde waardvogels. Onder meer de kleine karekiet, heggenmus en gele kwikstaart worden door de koekoek vaak gebruikt als pleegouders. De eieren van de koekoek lijken dan ook op de eieren van deze vogels. De koekoek haalt een ei van de waardvogel uit het nest en legt daarvoor in de plaats het eigen ei. De koekoek is wat later teruggekomen dan andere jaren, merkt Baalbergen op. Dat heeft alles te maken met het koude voorjaar.

Luister naar de radioreportage (3-3)

BuitenGewoon Radio is iedere zondag tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.