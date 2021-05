Deze speciaal getrainde bijen kunnen pandemieën voorkomen

Afgelopen week werd duidelijk dat het onderzoekers gelukt is honingbijen hun tong te laten uitsteken als ze corona ruiken. De insecten kunnen na enkele minuten training de geur herkennen bij besmette nertsen. Zo kunnen bijen straks helpen diagnoses van ziekten te stellen, denken de Wageningse onderzoekers.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De bijen kunnen, net als honden, getraind worden geur te herkennen - maar dan vele malen sneller. Het insect is daarmee een beetje de underdog, vindt Schipper. "Veel mensen weten niet dat bijen heel veel in hun mars hebben. Ze hebben een groot vermogen geuren te herkennen en kunnen een speciale bloem op kilometers afstand vinden. We kunnen de dieren dan ook leren allerlei geuren te herkennen."

Dat komt goed van pas bij een grootschalige pandemie, om zieke mensen snel te vinden. "Mensen geven als ze ziek zijn een soort geurtje af dat de bijen dan ruiken. We kunnen bijen heel veel verschillende soorten 'ziektegeuren' aanleren die ze kunnen herkennen." Wat dat betreft is deze ontdekking iets te laat gekomen. "Beter was het geweest als we dit ruim anderhalf jaar geleden al hadden geweten", zegt hij met een glimlach.

Voetbalstadion

Maar hoe kunnen deze bijen worden ingezet? Wat hebben we eraan? Schipper ziet dat het niet realistisch is om de insecten bijvoorbeeld een voetbalstadion te laten rondvliegen om mensen met een virus eruit te pikken. Er wordt daarom vooral ingezet op een speciale biochip, die het trucje van de bij overneemt. "Maar daarvoor hebben we wel de bijen nodig." De chip kan uiteindelijk ook aantonen hoe ziek iemand is, iets dat de bijen niet lukt.

Schipper benadrukt dat het echt nog te vroeg is om te kijken hoe die chip nog kan worden ingezet. "We zitten nog aan het begin van de ontwikkeling."