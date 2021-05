Levende vissen worden grotendeels uit de Zandenplas gehaald

Er zit teveel vis in de Zandenplas. Die conclusie trekt Leisurelands na onderzoek door het waterschap Vallei en Veluwe. Al enige weken spoelen dode vissen aan op het recreatiegebied door een tekort aan voedsel. Met het water zelf is niets mis, ook is er geen sprake van bacteriën of vergiftiging. Omdat er teveel vis in de plas zwemt kunnen ze niet allemaal overleven.

Volgens Leisurelandswoordvoerder Kees Rutten is het aantal dode vissen de afgelopen dagen afgenomen. “Vrijdagochtend is een extern bedrijf ingehuurd die een groot deel van de levende vissen uit het water haalt en deze uitzet in de IJssel. We willen voorkomen dat dit niet nog een keer gebeurt. Op deze manier hopen we dat de populatie vissen kleiner wordt en de overlevingskans stijgt.” Over het aantal vissen dat leeft in de plas of hoeveel er elders uitgezet wordt kan Rutten niets zeggen. Op korte termijn wordt door Leisurelands gekeken of de Zandenplas weer vrijgegeven kan worden om in te zwemmen.