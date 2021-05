Opgeleefde Opoku realistisch: 'We kunnen niet met de platte kar door de stad'

Met ervaring uit de eredivisie streek Jhonatan Opoku afgelopen zomer neer bij De Graafschap. Voor de Zutphenaar was op dat moment een belangrijke rol weggelegd. "Ik had er voor mezelf veel meer van verwacht."

Promotie, vanavond bij Jong Ajax in Amsterdam, kan een hoop goedmaken voor de aanvallende middenvelder, die overkwam van VVV-Venlo. "Het is iets wat je voor altijd meeneemt in je loopbaan. Veel voetballers kunnen niet zeggen dat ze zijn gepromoveerd. Dan heb ik zelf liever een minder seizoen en dat we wel naar de eredivisie gaan, dan andersom."

Zwakke cijfers

De 31-jarige Opoku zat dit seizoen regelmatig op de bank, maar een aantal weken geleden koos trainer Mike Snoei ineens voor de Gelderlander. "In de twee wedstrijden die nu nog komen, wordt mijn seizoen niet ineens anders. Dat draai je voor jezelf niet meer om. Ik had er meer van verwacht. Mijn cijfers zijn niet goed genoeg. Het liefst wil je betrokken zijn bij veel goals", zegt hij.

Opoku kwam tot drie doelpunten en vier assists. Met zijn rentree werden de resultaten wel weer beter. De wanprestatie tegen FC Dordrecht beleefde hij nog vanaf de bank. Daarna werd er niet meer verloren. "We zakten voor de tweede keer dit seizoen door de ondergrens, na die nederlaag bij Jong AZ. Toen hebben we gezegd: dit is de laatste keer. De vechtlust keerde terug, we hebben ons - zoals vaker dit seizoen - herpakt."

Fris

"Als team zijn we dicht bij elkaar gebleven", zegt Opoku. "Dat kon je ook zien in de wedstrijden daarna. Ik heb er een hele tijd naast gestaan en zelfs geen minuten gehad. Dat is niet fijn. Maar als de trainer dan weer een beroep op je doet, moet je zorgen dat je er bent. Ons voetbal is niet oogstrelend, maar we zitten er nu wel weer fris in en zijn het hele jaar al aan het knokken. Op die twee wedstrijden tegen AZ en FC Dordrecht na."

De Graafschap kan vanavond promoveren. Opoku is realistisch. "We kunnen niet met de platte kar door de stad. De Graafschap heeft een heel mooie achterban, dus dat is jammer. Familie en vrienden zullen het van achter de televisie moeten doen. Maar er zullen ongetwijfeld veel berichtjes binnenkomen, als we het halen."

94e minuut

"We moeten vol de druk erop houden", zegt de aanvaller over de wedstrijd van vanavond. "Vanaf de D-pupillen weet je dat spelers van Ajax goed kunnen voetballen. Het is ook afwachten met wie ze gaan spelen. Of er jongens worden opgesteld, die tussen het eerste en Jong Ajax zitten. Bij ons draait het alleen om winnen, het maakt niet uit hoe. Misschien gebeurt het wel weer in de 94ste minuut", lacht Opoku.