Burgemeester Montferland ongenadig hard terechtgewezen door raad

"De burgemeester voelt het debat niet aan en krijgt conflicterende partijen niet bij elkaar. U moet zich afvragen of u wel de juiste man op de juiste plaats bent." Met deze weinig verhullende woorden van D66-fractieleider Freddy van Dijken werd burgemeester Peter de Baat van Montferland donderdagavond zeer hard terechtgewezen. De motie van treurnis die daarbij werd ingediend, werd door de raad in meerderheid aangenomen.

De grootste kritiek van D66 - dat nota bene deel uitmaakt van het college - is dat de burgemeester geen verbinding weet te brengen tussen de partijen en de raadsleden. "We hebben geen open politiek in Montferland. We hebben al drie jaar alleen maar praatsessies. De verschillen worden alleen maar uitvergroot en er wordt geen consensus bereikt", zei Van Dijken.

Enorm geraakt

De Baat zei dat de kritiek hem enorm raakte. Maar in zijn inhoudelijke reactie benadrukte hij vooral dat de verwijdering die er in de raad en tussen raadsleden is, wel gezamenlijk moet worden opgelost: "Het bestuursklimaat is een groot probleem. Het is zwaar gepolariseerd en dat werkt door in de omgangsvormen. Maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt wel wat breder. We zullen het wel samen moeten doen, mijn commitment heeft u."

Met zijn reactie kaatste De Baat een deel van de kritiek naar de raadsleden zelf. Wel gaf hij toe dat de omgangsvormen en de orde in de vergaderingen ook voor hem punten zijn om aan te werken. Veel raadsleden - ook Van Dijken - delen wel de mening van de burgemeester dat ook zij moeten zorgen voor verbetering.

De trainer vliegt eruit

Uiteindelijk diende D66 de motie van treurnis in, die met twaalf tegen zeven stemmen aangenomen. Een dergelijke motie heeft geen bindende gevolgen. Bij een motie van wantrouwen kan iemand eigenlijk niet meer in zijn positie aanblijven. Een motie van afkeuring is een iets mildere vorm van kritiek en de motie van treurnis is een nog lichtere variant.

In de raadszaal in Didam werd de vergelijking met voetbal gemaakt. De Baat kreeg een gele kaart. Van Dijken bleef ook in de parallel met het voetbal zeer venijnig: "Als een wanprestatie van een team structureel is, dan vliegt de trainer eruit!"