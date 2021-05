Linda gaat dagje met een herder mee: 'Dit stond altijd al op mijn bucketlist'

Linda gaat samen met herderin Cynthia Berendsen de Veluwse heide op en voelt zich al snel thuis tussen de lammetjes en de schapen... tot ze zelf het stokje van de herderin wel even denkt over te kunnen nemen.

Schapendrijven is een vak apart, dat Linda totaal onderschat. Bekijk hier de video.

De Rhedense schaapskudde ligt op een idyllische plek, midden op de Veluwezoom. Ze hebben 150 volwassen schapen, 156 lammeren en zeven Nederlandse berggeiten. Een prachtig gezicht en Linda beleeft een geweldige dag. "Het was iets dat altijd al op mijn bucketlist stond. Maar mijn romantische beeld van de dag was al snel weg, toen ik aan het werk werd gezet door herderin Cynthia."

De tekst gaat verder onder de foto:

Schapen in de ouderwetse potstal. Foto: Omroep Gelderland

Mest oppotten

"Voor we vertrekken moet de mest namelijk op de ouderwetse manier worden opgepot in de potstal, en de ruiven moeten worden gevuld met hooi. Maar eerst mag ik helpen met het bijvoeren van de lammetjes. Ze krijgen de fles en dat is genieten voor de lammetjes, maar ook voor mij", aldus Linda.

"Normaalgesproken doen de vrijwilligers van de schaapskooi al dit werk. En die zijn van levensbelang, want zonder deze vijftien vrijwilligers kan de schaapskooi niet bestaan. Daarnaast hebben ze één vaste herder in dienst en dat is Cynthia."

Linda adopteert Linda

De Rhedense schaapskudde krijgt alleen subsidie van de provincie voor de begrazing en is verder afhankelijk van giften, de adoptie van lammetjes en dagjes met de herder mee. Het is dan ook extra zuur dat dit vanwege corona tijdelijk niet kon. Binnenkort wel weer, en wat is het een aanrader, zegt Linda. "Ik heb ontzettend genoten van de prachtige omgeving, de verhalen van herderin Cynthia en de rust. Tot slot besluit ik een lammetje te adopteren, want ook dat kan - ondanks corona. Ik krijg een adoptiebewijs waarmee ik lammetje 'Linda' - want zo heet ze nu - kan bezoeken en via de site kan ik alle ontwikkelingen van haar en het Veluwse heideschaap bijhouden. Geweldig!"

Zie ook: Linda in de boksring: 'Jemig, wat ben jij groot!'

Bordercollie Murre zorgt ervoor dat de schapen op de juiste plek grazen. Foto: Omroep Gelderland

Linda geeft een lammetje de fles. Foto: Omroep Gelderland