De Graafschap op weg naar tiende promotie: geen ploeg deed het vaker

Negen keer eerder lukte het De Graafschap om promotie te bewerkstelligen naar de koningsklasse van het Nederlands voetbal.

De eerste

In het seizoen 1972/73 is het voor het eerst zover. In de reguliere competitie finisht De Graafschap als vierde, om vervolgens via het dan gloednieuwe fenomeen 'nacompetitie' promotie naar de Eredivisie binnen te halen. Dankzij een 4-2 overwinning op PEC Zwolle, bijgewoond door liefst 8.000 supporters uit de Achterhoek, wordt geschiedenis geschreven. Trainer Piet de Visser gaat op de schouders: De Graafschap promoveert!

Drie keer omhoog

Na die promotie blijft De Graafschap vier jaar actief op het hoogste niveau, om vervolgens weer af te dalen naar de Eerste divisie. In de twee decennia die volgen speelt de club vooral op het tweede niveau. In de seizoenen 1980/81, 1990/91 en 1994/95 lukt het de blauw-witten opnieuw om te promoveren.

Na die laatste promotie, midden jaren negentig, blijven de Doetinchemmers liefst acht jaar actief in de Eredivisie. Het zijn de hoogtijdagen waarin De Graafschap echte uitschieters beleeft, zoals de achtste plek in het seizoen 1996/97 en de elfde plaats het seizoen erop, beide keren onder leiding van trainer Fritz Korbach. Spelers als Jan Vreman, Eric Viscaal, Edwin Godee, Zico Tumba en Purrel Fränkel spelen voorname rollen.

Heen en weer

Uiteindelijk zakt De Graafschap in het voorjaar van 2003 weg uit de Eredivisie, onder trainer Peter Bosz. Dankzij Frans Adelaar melden de Superboeren zich een jaar later alweer in de hoogste afdeling. De nacompetitie begint teleurstellend, maar daarna zet de club een sprint in en worden achtereenvolgens Heracles Almelo, FC Volendam en Excelsior verslagen. Michael van der Kruis is de reddende engel voor De Graafschap, met een winnend doelpunt in de slotminuut van de laatste wedstrijd.

Opnieuw blijft de club niet lang actief in de Eredivisie, maar in het seizoen 2006/07 stijgt er weer gejuich op in Doetinchem. De Graafschap kroont zich na zestien jaar weer tot kampioen in de Eerste divisie en maakt voor de zesde maal de sprong omhoog. Datzelfde gebeurt drie jaar later nog eens.

Nummer acht

Na het kampioenschap van het seizoen 2009/10 blijft De Graafschap twee jaar in de Eredivisie. Na de degradatie in het seizoen 2011/12 speelt de ploeg drie jaar op het tweede niveau. Onder leiding van clubicoon Jan Vreman wordt in het voorjaar van 2015 via de play-offs weer promotie afgedwongen: voor de achtste keer is het de club gelukt.

De negende en - vooralsnog - laatste keer dat de Superboeren de champagne mochten ontkurken, is in 2018. Via de vierde plaats in de competitie mag de club weer meedoen aan de play-offs en die eindigen succesvol. Met coach Henk de Jong aan het roer klimt de club terug naar de Eredivisie.

Nieuw feestje in 2021?

Inmiddels zijn we drie jaar verder. De Graafschap had vorig jaar al recht op promotie, maar zag het feestje verstoord worden nadat de KNVB alle competities voortijdig beëindigde en promotie en degradatie annuleerde. Vrijdagavond kan het alsnog goedkomen en kan de tiende promotie gevierd worden. Niet één Nederlandse club deed dat zo vaak. Op dit moment delen De Graafschap en FC Volendam het record met negen promoties.

